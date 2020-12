Mayr Antriebstechnik spendet 1.705 Euro an Kinderhospiz

Etwas für die eigene Fitness und gleichzeitig Gutes tun – das ist der Gedanke der ersten „Aktivwoche“ bei Mayr Antriebstechnik in Mauerstetten. Und so waren alle Mitarbeiter aufgerufen, in der Kalenderwoche 47 vom 16.11. bis 22.11.2020 eigenständig 5 oder 10 Kilometer zu joggen oder zu walken und sich an der frischen Luft zu bewegen. Die in dieser Zeit gelaufenen Kilometer und Zeiten wurden gesammelt und anschließend ausgewertet. Auch Mehrfach-Läufe waren möglich. Vorab hatte das Unternehmen versprochen, pro gelaufenen Kilometer einen Euro an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach zu spenden – mindestens jedoch 500 Euro. „Unser erklärtes Ziel war es, dies durch gemeinsam erreichte Kilometer zu toppen“, erklärt Mayr-Mitarbeiter und Organisator Uwe Hollmann vom Wir-Mayr-Fit&Aktiv-Team. „Wir konnten in diesem Jahr nur wenige gemeinsame Aktivitäten durchführen und auch ein gemeinsamer Mayr-Lauf, wie ursprünglich geplant, war aufgrund der derzeitigen Situation nicht möglich. Während der Aktivwoche hat aber die Spende an das Kinderhospiz als übergeordnetes gemeinsames Ziel neben dem Wettkampf-Gedanken zusätzlich für Zusammenhalt gesorgt.“

Und die Woche wurde gut angenommen. Insgesamt beteiligten sich 80 Läufer, die zusammen 1.705 Kilometer – und damit 1.705 Euro als Spende für das Kinderhospiz erlaufen haben. „Im Schnitt ist damit jeder Teilnehmer also rund 21 Kilometer gelaufen“, ergänzte Uwe Hollmann. „Es gab aber einzelne Personen, die den Schnitt stark angehoben haben. Ein Kollege hat zum Beispiel täglich 10 Kilometer zurückgemeldet, an einem Tag sogar zwei Läufe, also insgesamt 80 Kilometer. Die größte gemeldete Höhendifferenz lag bei 976 Höhenmetern auf 10 Kilometer in einer Stunde und 33 Minuten.“

Alfons Regler, Geschäftsführer der Süddeutschen Kinderhospiz-Stiftung, der Trägerin des Kinderhospiz St. Nikolaus, nahm den symbolischen Spendenscheck über 1.705 Euro von Ferdinand Mayr, dem Geschäftsführenden Gesellschafter des Familienunternehmens dankend entgegen. Das Kinderhospiz St. Nikolaus wurde im März 2007 eröffnet. Es unterstützt Familien mit unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kindern durch pflegerische, therapeutische und psychosoziale Begleitung. Initiator, Gründer und Erbauer ist der Förderverein Kinderhospiz im Allgäu e.V., der zusammen mit seiner 2007 gegründeten Süddeutschen Kinderhospiz-Stiftung, das Kinderhospiz St. Nikolaus aus Spenden und Erträgen finanziert. „In diesem Jahr freuen wir uns ganz besonders über Spenden, weil viele Feste, Weihnachtsfeiern und Märkte wegfallen, die uns sonst unterstützt haben“, betonte Alfons Regler. „Gleichzeitig erfahren wir aber auch gerade deswegen viel liebe Solidarität, weil viele das Problem erkannt haben. Die Corona-Pandemie bringt uns in ein zusätzliches Dilemma. Wir wollen unsere von vornherein immungeschwächten Kinder auf keinen Fall anstecken und arbeiten mit sehr hohen Hygiene-Standards. Andererseits wollen wir unser Angebot für die Familien im Hospiz und auch im ambulanten Dienst unbedingt aufrechterhalten. Denn durch Kontaktbeschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen fallen für viele Familien derzeit private Helferkreise weg beziehungsweise stehen nur eingeschränkt zur Verfügung.“

Das 1897 gegründete Familienunternehmen Mayr Antriebstechnik ist ein führender Hersteller von Sicherheitsbremsen, Sicherheitskupplungen und Wellenkupplungen. Diese Produkte sind in erster Linie für den Einsatz in elektrisch angetriebenen Maschinen und Anlagen konzipiert. Sie finden sich unter anderem in Abfüllanlagen, Werkzeug-, Verpackungs- und Druckmaschinen sowie in Aufzügen, Windkraftanlagen und in der Bühnentechnik. Weltweit ist das Unternehmen in über 60 Branchen aktiv. Im Allgäuer Stammhaus in Mauerstetten arbeiten derzeit rund 700 Beschäftigte, international hat Mayr Antriebstechnik rund 1.200 Mitarbeiter. Mit Werken in Polen und China, Vertriebsniederlassungen in den USA, in Frankreich, Großbritannien, Italien, Singapur und in der Schweiz sowie rund 40 weiteren Ländervertretungen ist das Unternehmen global präsent.