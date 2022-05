KW19: Die Wirtschaftshighlights aus dem Allgäu

Jeden Dienstag wirft B4BSCHWABEN.de einen besonderen Blick ins Allgäu. Was das Wirtschaftsleben in der Region besonders bewegt hat, lesen Sie im Blick ins Allgäu.

Joma investiert drei Millionen Euro in neue Hallen

Das Holzgünzer Unternehmen baut zwei neue Hallen und erweitert somit seine Produktions- und Lagerflächen um 6.200 Quadratmeter. Warum diese Investition für das Unternehmen nötig war und wie es dabei Nachhaltigkeit in den Fokus stellte.

Tourismusbranche Allgäu-Schwaben sieht optimistisch in die Zukunft

Auf der Jahreshauptversammlung in der Messe Augsburg spricht die Verbandsvorsitzende Maria Rita Zinnecker von Erholung der Branche und einer neue Normalität im Umgang mit der Pandemie. Über den zögerlichen Aufschwung und die noch zu meisternden Herausforderungen.

Friedrichshafener Aero zeigt die Zukunft der Luftfahrt

Durch den Ausbruch der Pandemie geriet der Flugverkehr 2020 weltweit zum Erliegen. Zwei Jahre später dürfen Vertreter der Branche nicht nur aufatmen, sondern auch auf der Aero Messe wieder den derzeitigen Stand der Luftfahrt präsentieren. Was in Friedrichshafen aufgeboten wird und wie es um die Zukunft des Fliegen steht.

So feierte die Therme Bad Wörishofen ihren 18. Geburtstag

Seit dem 01. Mai 2004 hat die Therme Bad Wörishofen für seine Besucher geöffnet. Am vergangenen Sonntag feierte die sie mit mehr als 2.200 Gästen ihren 18. Thermengeburtstag. Was genau die Besucher an diesem besonderen Tag alles erleben konnten.

