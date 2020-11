Jobchallenge Allgäu wirbt um neue Arbeitnehmer

In 180 Tagen testen drei Jobhopper 30 Jobs – diese bereits vor drei Jahren gestartete Job-Challenge startet nur in einer Neuauflage. Was genau geplant ist und wie Unternehmen davon profitieren sollen.

Mit einer Fachkräfte-Kampagne warb das Allgäu um neue Arbeitnehmer und knüpft nun daran an: Die vor drei Jahren gestartete Job-Challenge Allgäu wurde nicht nur durch die Fachwelt mehrfach prämiert, sondern auch von den teilnehmenden Firmen als beste Marketing-Kampagne bewertet. Dank der Jobchallenge Allgäu wurden 30 verschiedenste Berufe und Unternehmen von der damals 25jährigen Annabelle Klage beschrieben. Über Social Media konnten 21 Millionen, über Presse und Radio 10 Millionen Personen erreicht werden. Zukunftssicherung der Unternehmen

Im Fokus der Neuauflage mit drei Jobhoppern stehe auch künftig der Arbeitgeber, gilt doch die individuelle Arbeitgeberattraktivität als zentraler Schlüssel zur Zukunftssicherung von Unternehmen. Gleich drei Jobhopper werden in 180 Tagen 30 Unternehmen aus ihrer Sicht beschreiben und täglich über ihre Erfahrungen berichten. Berufe werden authentisch dargestellt und in ein neues Licht gerückt. Hohe mediale Aufmerksamkeit für Firmen

„Für teilnehmende Firmen liegt der Mehrwert auf der Hand", sagt Stefan Egenter, Marketingleiter der Allgäu GmbH. „Firmen erfahren eine hohe mediale Aufmerksamkeit, profitieren von einem gezielten Fachkräftemarketing sowie von der Markenbildung und werden als innovativer Arbeitgeber sichtbar". Bäcker Erwin Weber aus Frauenzell ist heute noch ganz begeistert von der Kampagne: „Endlich hat mal jemand vermittelt, warum ich Bäcker geworden bin. Wir haben zu den Inhalten sehr positive Resonanz von jungen Leuten erhalten." Anmeldung bis Mitte Dezember möglich Für eine Beteiligung an der Neuauflage der Fachkräfte-Marketingkampagne müssen Arbeitgeber lediglich den Jobhopper oder die Jobhopperin im Zeitraum März bis Mai 2021 zwei Tage Einblick ins Unternehmen und in den Beruf gewähren. Für die professionelle Erstellung der Beiträge hat die Allgäu GmbH die Agentur DACHCOM engagiert. Eine Bewerbung ist noch bis zum 11. Dezember möglich.