IHK-Regionalversammlung Kempten und Oberallgäu begrüßt neue Vorsitzende Julia Zwicker

IHK-Wahlen

IHK Regionalversammlung Quelle: IHK Regionalversammlung Kempten und Oberallgäu

Julia Zwicker wurde bei der Sitzung der IHK-Regionalversammlung Kempten und Oberallgäu zur neuen Regionalvorsitzenden gewählt. Wer außerdem gewählt wurde und was die Ziele der Regionalversammlung sind.

Am 09.10.2023 wurde Julia Zwicker, Geschäftsführerin der Panoramahotel GmbH in Bad Hindelang, bei der konstituierenden Sitzung der IHK-Regionalversammlung Kempten und Oberallgäu zur neuen Regionalvorsitzenden gewählt. Gemeinsam mit den weiteren Vorstandsmitgliedern Dr. Stefan Topp, Michael Lucke, Michael Pickert und Manuel Burkart wird sie im unternehmerischen Ehrenamt in den nächsten fünf Jahren für das Interesse der 18.500 IHK-Mitgliedsunternehmen im Bereich Handel, Produktion und Dienstleistungen eintreten.

Zielsetzung der IHK-Regionalversammlung

Ziel der IHK-Regionalversammlung Kempten und Oberallgäu soll es sein, in ihrer Legislaturperiode bis 2028 einen wettbewerbsfähigen und damit attraktiven Wirtschaftsstandort in einem aktuell herausfordernden Umfeld zu erschaffen. „Gemeinsam mit den Mitgliedern der Regionalversammlung werden wir branchenübergreifen, vom Tourismus bis zur Industrie, die für unseren Wirtschaftsstandort Allgäu wichtigen Themen vorantreiben. Neben der gemeinsamen Bewältigung des Arbeitskräftemangels, wird bei uns auch das Thema Mobilität und Digitalisierung auf der Agenda stehen“, betont Zwicker in ihrer ersten Stellungnahme. Weiteren Handlungsfeldern widmet sich der neue Vorstand Anfang des kommenden Jahres. Zu der Regionalversammlung wurden außerdem ehemalige Ehrenämter eingeladen.

Weitere Schritte für Julia Zwicker

Für das Präsidium der IHK Schwaben stellte jede Region ein Mitglied. Verbunden mit der Wahl zur Regionalvorsitzen, kam die Versammlung zu dem Entschluss, Julia Zwicker außerdem als Interessensvertreterin der Allgäuer Wirtschaft ins IHK-Präsidium zu wählen. Dr. Stefan Topp, Geschäftsführer der Topp Textil GmbH in Durach, wurde zu ihrem Stellvertreter. Die Vollversammlung der IHK Schwaben, die schlussendlich über diesen Vorschlag entscheiden soll, trifft sich am 16.01.2024 in Augsburg.

Wahlergebnisse für die Sitze der Vollversammlung

Für ihre Sitze in der Vollversammlung hat die Regionalversammlung folgende neun Sitze belegt: Für die Wahlgruppe Industrie wurde neben Dr. Stefan Topp außerdem Michael Lucke (Geschäftsführer der Allgäuer Überlandwerk GmbH Kempten) gewählt. Als Vertreter für die Wahlgruppe Handel und Tourismus haben es neben Julia Zwicke noch Friedhelm Donde (Geschäftsführer der Weissachmühle GmbH Oberstaufen) und Michael Pickert (Geschäftsführer der Staehlin GmbH Kempten) geschafft. Schließlich für die Wahlgruppe der Dienstleistungen wurden Michael Burkart (Prokurist der BSG-ALLGÄU Kempten), Sylvia Rehm (Prokuristin und Gesellschafterin der Stoll Gruppe GmbH Waltenhofen), Martin Langenmaier (Mitglied der Geschäftsführung der Sozialbau Kempten, Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH Kempten) und Teresa Maria Weber (Geschäftsführerin der Denkströme Management GmbH Kempten) gewählt.

So funktioniert die IHK-Wahl:

Vergangenen Juli wählten die wahlberechtigten Mitgliedsunternehmen der IHK aus insgesamt 484 Kandidaten ihre Mitglieder in die elf Regionalversammlungen für die aktuelle Legislaturperiode bis 2028. Das System folgt einer Wahl nach Regionen und Wahlgruppen, bzw. Branchen, um die Deckungsgleichheit der Gremien zur Mitgliederstruktur gewährleisten zu können. In den Regionalversammlungen werden erste Entscheidungen getroffen. Die neu gewählte Vollversammlung tritt als oberste Instanz der IHK auf und trifft sich in dieser Periode das erste Mal am 16. Januar 2024. Die Mitglieder der Vollversammlung bestimmen den Präsidenten der IHK Schwaben, den Präsidiumsausschuss und die elf Präsidiumsmitglieder aus den einzelnen Regionen.