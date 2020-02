H-Hotels.com übernimmt Betrieb der Henne Privat-Hotels

Den Eigentümer der Henne Privat-Hotels, Robert Henne, und die H-Hotels AG verbindet eine langjährige Zusammenarbeit. Der Unternehmer ist ebenfalls Inhaber des H+ Hotel Alpina Garmisch-Partenkirchen, das bereits unter der Flagge von H-Hotels.com vertrieben wird. Nach über 50 erfolgreichen Jahren in der Hotellerie verpachtet Robert Henne die zuletzt operativ von seiner Frau Sandra Henne geführten Hotels an H-Hotels.com. Durch die Eingliederung der Henne Privat-Hotels verstärkt die familiengeführte Hotelgruppe ihr Portfolio um drei Häuser im touristischen Bereich. Das Königshof Hotel Resort, das Königshof City Garni Hotel und der Königshof Health & View zählen zu den Top-Adressen im Allgäu.

Fortführen und stärken

Alexander Fitz, CEO der H-Hotels AG, zur Übernahme: „Die Henne Privat-Hotels zeichnet ein hoher Qualitätsstandard aus, der perfekt zu unserer Philosophie passt. Die Partnerschaft mit Familie Henne weiter auszubauen verdeutlicht die gute Zusammenarbeit und ich bedanke mich bei ihnen für das Vertrauen. Wir werden die Häuser im besten Sinne fortführen und sie in ihrer Positionierung stärken.“

Erfolgreiche und enge Zusammenarbeit

„Mit der H-Hotels AG haben wir eine erfolgreiche, familiengeführte Hotelgruppe für den Betrieb unserer Hotels gefunden und wissen diese in den besten Händen", so Robert Henne, Eigentümer der Henne Privat-Hotels. „Aufbauend auf der jahrelangen Zusammenarbeit und dem gegenseitigen Vertrauen, freuen wir uns, dass wir auch weiterhin erfolgreich und noch enger mit H-Hotels.com zusammenarbeiten.“ Er sei von der geplanten Neupositionierung dieser besonderen Hotels in bester Lage überzeugt.

Übernahme im laufenden Betrieb

Die Übernahme der Henne Privat-Hotels zum 1. März 2020 erfolgt im laufenden Betrieb. Die bisherigen Mitarbeiter der Hotels werden von der H-Hotels AG übernommen.

Bewertung bei TREUGAST

Den konsequenten Wachstumskurs der H-Hotels AG unterstrich die TREUGAST Solutions GmbH im Oktober erneut mit der Bestbewertung im TREUGAST Investment Ranking. Hier erhielt das Unternehmen abermals die Triple A-Auszeichnung (höchste Bewertungsstufe) und gehört damit auch im Investment-Bereich zu den Spitzenreitern der deutschen Hotellerie.