Haldenwang: Maha übernimmt EWR Messgeräte GmbH

Die 1986 von Winfried Rauch, dem inzwischen verstorbenen Unternehmer, und seiner Frau Emma Rauch gegründete EWR wurde am dritten Dezember 2021 zu 100 Prozent von der Maha Maschinenbau Haldenwang GmbH Co. & KG übernommen.

Durch die langjährige Verbundenheit beider Unternehmen bestehen sehr enge Geschäftsbeziehungen. Das weltweit erfolgreiche Unternehmen Maha sah die Möglichkeit EWR zu erwerben und nutzte diese auch. Durch die bereits vorhandenen Synergien war die Zusammenführung nur ein logischer Schritt.

EWR in Leutkirch produziert Messgeräte für die Fahrzeugprüftechnik im Werkstattbereich. Speziell im Rahmen der Hauptuntersuchungen (TÜV, Dekra), werden bei Diesel- und Benzin betriebenen Fahrzeugen die portablen Abgasmessgeräte aus Leutkirch seit Jahrzehnten erfolgreich im In- und Ausland eingesetzt. „Wir sind sehr glücklich, dass wir die Möglichkeit hatten, diesen Schritt zu gehen und sehen im Erwerb der EWR eine positive Entwicklung für beide Unternehmen. Die EWR bleibt ein sehr solider und sicherer Partner für seine Kunden. Darüber hinaus können wir den Mitarbeitern der EWR attraktive und zukunftssichere Arbeitsplätze bieten“, sagt Stefan Fuchs, Geschäftsführer der Maha der jetzt auch Geschäftsführer der EWR ist.

Maha Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von Fahrzeugprüf- und Hebetechnik. Als international ausgerichtetes Unternehmen betreibt Maha zwei Produktionsstandorte, einen in Deutschland und einen weiteren in den USA, sowie ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk in über 150 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 1.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro.