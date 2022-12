Geiger FM wird neues Mitglied bei der ESG-Initiative Ecore

ESG-Bewertung

Von links: Alexander Geiger (Geschäftsführender Gesellschafter), Ulrich Geiger (Geschäftsführender Gesellschafter), Thomas Braun (Geschäftsführender Gesellschafter). Foto: Geiger Facility Management

Die Initiative Ecore hat sich zum Ziel gesetzt, einen europaweit einheitlichen Branchenstandard zur ESG-Bewertung von Gebäuden und Immobilienportfolios zu etablieren. Bereits seit Februar 2020 steht die Messung der Nachhaltigkeitsperformance von Immobilienportfolios im Fokus. Über 150 Mitgliedsunternehmen aus dem Bereich Fonds- und Assetmanagement, der Projektentwicklung sowie dem Bankenbereich nehmen an dieser Aufgabe teil. Dabei versteht sich Ecore auch als Dialogplattform für den Austausch unter den Mitgliedern.

Teilhabe an den Entwicklungen

Geiger FM wird sich insbesondere im Fachausschuss Projektentwicklung für die Branchen Handel, Wohnen, Gewerbe und Industrie engagieren. „Was wir als Ecore Solution Partner erreichen möchten, ist Maßstäbe zu setzen und bei Entwicklung von ESG-Standards in der Facility Management Branche vorn dabei zu sein.“, erklärt Thomas Braun, Geschäftsführender Gesellschafter von Geiger FM.

Nachhaltigkeit im Blick

In den nächsten Jahren werden in der Immobilienbranche die gesellschaftlichen und rechtlichen Anforderungen zur Reduktion der CO2 Emission weiter steigen. Als Facility Manager sieht Geiger FM sich in der Pflicht, sein Umfeld zu einer aktiven Mitarbeit zu motivieren. Denn nicht beim Bau, sondern in der Betriebs- und Nutzungsphase von Immobilien steckt der größere Ansatzpunkt. „Ecore bietet uns einen Austausch mit allen betroffenen Gruppen und die ersten greifbaren Modelle, dies auch in Zahlen, Daten, Fakten zu erfassen.“, erläutert Felix Holzwarth, Geschäftsführer von Geiger FM.

Einheitlicher Maßstab für alle

Mit dem ECORE-Scoring wurde ein Standard erschaffen, der alle Regularien, Gesetze, Verordnungen und die ESG-Kriterien vereint. Das Scoring ist dynamisch und wird fortlaufend an die Anforderungen der EU angepasst. Den Fonds, Investoren, Bestandshaltern und Projektentwicklern bietet Ecore über alle Asset-Klassen die Möglichkeit, den ESG-Zustand ihrer Objekte zu erfassen und zu vergleichen. Der Score-Wert wird anhand einer Punkteskala von null bis 100 abgebildet.