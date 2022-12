Erfolgreichstes Festivaljahr der Silberstern Filmproduktion

Auszeichnung

Die Filmproduktion Silberstern verzeichnet ein erfolgreiches Festivaljahr mit zehn Auszeichnungen. Foto: Silberstern

Zwei Mal Gold beim Goldenen Stadttor, ein Mal Platin und drei Mal Gold beim „Worldfest Houston“, zwei Gold-Awards und ein „Magic-Eye“ beim Worldmediafestival Tourism in Hamburg und ein „German Brand Award“ – so lautet die Bilanz der Silberstern Filmproduktion aus Kempten im Festivaljahr 2022. „Wir sind sprachlos, denn das ist der größte Auszeichnungsregen in unserer Firmengeschichte“, sagt Silberstern-Geschäftsführer Thomas Richter. Zu den preisgekrönten Filmen zählen Produktionen für Firmen wie Fendt, Dethleffs und die Sulzberger Suma sowie im Tourismusbereich für Bad Hindelang und die Kempten Tourismus.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Auszeichnung für Imagekampagne

Der German Brand Award ist einer der begehrtesten Preise der Branche und wurde nun erstmals an Silberstern verliehen. Aber auch der Magic-Eye-Award ist eine gefragte Auszeichnung. Aus allen Gold-Preisträgern des Worldmediafestivals Tourism wurde am Ende der Film mit der besten Kameraarbeit prämiert. Auch diesen Preis konnte Silberstern zum ersten Mal gewinnen, und zwar für die Imagekampagne von Bad Hindelang Tourismus.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Prämierung der abgelegten Leistungen

„Unser konsequenter Qualitätsansatz zahlt sich aus und ich bin unfassbar stolz auf unser Team“, sagt Richter. Silberstern gehört damit bereits neun Jahre in Folge zu den Preisträgern auf verschiedenen internationalen Filmfestivals. „Qualität ist keine Momentaufnahme. Diese externe und neutrale Bewertung unserer Arbeiten im Wettbewerbsumfeld ist die beste Bestätigung, dass unsere Filme funktionieren. Neun Jahre in Folge ausgezeichnet zu werden - einfach großartig“, resümiert Richter.