Die fünf Startups der Allgäuer Gründerbühne 2023

Event

Archivbild. Die Allgäuer Gründerbühne kürt jedes Jahr die beste neue Geschäftsidee. Foto: Allgäu GmbH, Philip Herzhoff

Am 16. November stellen fünf ausgewählte Startups bei der Allgäuer Gründerbühne live in der kultBOX in Kempten ihre Geschäftsideen vor. Welche Produkte stecken dahinter?

Das Motto des größten Gründerwettbewerb im Allgäu lautet: „Move Forward Ideas, Business, Together, Future”. Als Highlightveranstaltung der Gründungswochen Allgäu können hier ausgewählte Gründungsteams ihre Geschäftsidee vor einer Fachjury, Unternehmern, Investoren und einem großen Publikum in einem Live-Event präsentieren. Unter dem ersten, zweiten und dritten Platz werden die Allgäuer Gründerpreise vergeben, mit attraktiven Geldpreisen in Höhe von insgesamt 15.000 €. Zusätzlich gibt es einen Sonderpreis für die nachhaltigste Gründungsidee.

Das sind die Teilnehmer

HospiChef aus Germering will durch die Digitalisierung der Menüerfassung das Verpflegungsmanagement in Krankenhäusern modernisieren. Im Zentrum steht dabei eine App, mit der Patienten allergie- und kostkonforme Bestellungen konfigurieren und auslösen können oder das Personal die Bestellung via Tablet erfasst. Durch den digitalisierten Prozess kann die Küche bzw. der liefernde Caterer die Hintergrundlogistik und die eigenen Prozesse besser planen, was zudem Lebensmittelverschwendung reduziert.

Das Startup HospiChef befasst sich mit dem Verpflegungsmanagement in Krankenhäusern. Foto: HospiChef

Natune aus Leutkirch bietet dagegen eine intelligente Ladesteuerung für gewerbliche und private Kunden an. Der Akku Life Guard ist ein universeller Zwischenadapter, der für alle Lithium-Ionen-Akkus einsetzbar ist. Mit dieser Technologie können mehrere Geräte je Haushalt oder Firma individuell geladen werden, was den Lebenszyklus eines Akkus verdoppeln kann. Der Akku Life Guard ist das einzige Gerät in diesem Bereich, das 0,0% Standby-Strom verschwendet. Das Produkt arbeitet ohne App und ist deshalb für alle Altersklassen geeignet.

Natune bietet eine intelligente Ladesteuerung für Lithium-Ionen-Akkus an. Foto: Natune

Geschäftsideen für Umwelt und Natur

Pilzfink aus Görisried bietet Gourmetpilz-Kits an, aus denen innerhalb von zwei Wochen Pilze wie Zitronenseitlinge, Rosenseitlinge oder Igelstachelbärte wachsen. Private Endverbraucher können so ganzjährig Pilze zu Hause züchten. Perspektivisch sollen noch mehr Pilzarten als Kit bereitgestellt, sowie verschiedene Pilzprodukte als Fleischersatz angeboten werden. Dazu soll es auch eine Pilzakademie geben, in der Interessierte sich weiterbilden können.

Pilzfink beschäftigt sich mit Gourmetpilz-Kits für die Pilzzucht zu Hause. Foto: Pilzfink

Toko Toko aus Isny hat eine umweltfreundliche Schutzhülle entwickelt, die speziell dafür konzipiert wurde, Jungpflanzen und Setzlinge zu schützen, ohne Plastikmüll im Wald zu hinterlassen. Die Schutzhülle gewährleistet natürliche klimatische Bedingungen und schützt die Pflanzen vor äußeren Einwirkungen/Umwelteinflüssen.

Das Startup Toko Toko nimmt mit seiner umweltfreundlichen Schutzhülle teil. Foto: Toko Toko

Wood.In.Vision aus Isny bietet eine digitale Datenmanagementlösung für die Forstwirtschaft, die ineffiziente und manuelle Prozesse ersetzt. Die Soft- und Hardware ermöglicht profitablere und nachhaltigere Prozesse, wobei unnötige Fahrten, Emissionen und übermäßige Abholzung vermieden werden, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren.