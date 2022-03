Unternehmerin Centa Hörmann ist verstorben

Eine traurige Nachricht musste das Familienunternehmen Hörmann aus Buchloe im Allgäu verkünden. Am 5. März 2022 ist die Seniorchefin der Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG, Centa Hörmann, nach kurzer Krankheit im Alter von 84 Jahren verstorben. Centa Hörmann war seit der Firmengründung im Jahre 1960 Teil des Unternehmens. Sie hat nach dem vorzeitigen Ableben ihres Ehemannes die Firma in dessen Sinne weitergeführt und über Jahrzehnte hinweg großes für das Unternehmen geleistet.

Bis zuletzt Mitglied der Geschäftsführung

Centa Hörmann ist es zu verdanken, dass die Firma Hörmann sich zu einer bedeutenden und anerkannten Größe in der Baubranche entwickelt hat. Sie hat es stets verstanden ihre Mitarbeiter mit Lob, Dank, Anerkennung und Vertrauen zu motivieren und Spaß an der Arbeit zu vermitteln, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Ihr offenes Ohr, ihre freundliche Art und ihr Engagement für ihre Mitmenschen bleiben in Erinnerung, heißt es weiter. Bis zu ihrem Tod war Centa Hörmann Mitglied der Geschäftsführung und in der Buchhaltung tätig.

Aber nicht nur betriebsintern war Centa Hörmann sehr engagiert. Sie unterstütze regelmäßig Vereine in der Region und das allgemeine gesellschaftliche Leben wie den Förderverein Krankenhaus Buchloe, den Tennisclub und krebskranke Kinder. 2010 wurde ihr das Bundesverdienstkreuz für ihr unternehmerisches, soziales und gesellschaftliches Engagement vom damaligen Bundespräsident Dr. Horst Köhler verliehen. Auch erhielt sie als weitere Wertschätzung ihrer Arbeit von der Stadt Buchloe im Jahr 2012 die goldene Bürgermedaille.

Gedenkfeier mit Hörmann-Mitarbeitern organisiert

Gemeinsam trauerte das Hörmann-Team in einer ehrenvollen Gedenkfeier in einer Halle auf dem Betriebsgelände am Firmensitz in Buchloe um Centa Hörmann. Zusätzlich wurde die Gedenkfeier online übertragen, damit die Mitarbeitenden außerhalb von Buchloe auch teilnehmen konnten. Musikalisch begleitet von Musikern aus dem Unternehmen und herzliche Anekdoten seitens Geschäftsführung und Belegschaft füllten die Gedenkfeier mit vielen Emotionen und Erinnerungen. „Ihre fürsorgliche und offene Art Pressemitteilung Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG werden wir im Unternehmen sehr vermissen, aber sie wird weiterleben in allem, was sie aufgebaut hat. Wir führen ihr Lebenswerk in ihrem Sinne weiter und werden sie stets in dankbarer Erinnerung behalten. Sie wird weiter unser großes Vorbild sein“, erklärte Rolf Hörmann.