Marktoberdorfer AGCO/Fendt räumt bei DLG Feldtagen doppelt ab

Vom 14. bis 16. Juni fanden die DLG Feldtage auf dem Versuchsgut Kirschgartshausen in Mannheim statt. Bei Sonnenschein und bis zu 34 Grad besuchten rund 15.000 Menschen die Messe für Pflanzenbau. Fendt aus Marktoberdorf erhielt auf der Messe eine DLG Silbermedaille sowie den DLG Agrifuture Concept Award 2022.

Auszeichnung vor internationalem Publikum

Auf den DLG Feldtage tauschen sich Landwirte sowie Lohnunternehmer aus ganz Europa mit Herstellern zu Pflanzenbauthemen aus. Internationale Besucher kamen vor allem aus den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Litauen, Polen sowie Tschechien. Marktoberdorfs Hersteller Fendt war mit vier Eigenmodellen auf dem Messegelände vertreten.

Dort fand auch die Preisverleihung der DLG Innovation Award Medaillen sowie des DLG-Agrifuture Concept Award 2022 statt. Die Übergabe sollte ursprünglich auf der Agritechnica stattfinden, wurde aufgrund der Absage jedoch auf die umverlegt.

Große Freude über zweiten Platz

„Die DLG Silbermedaille für den selbstreinigenden Luftfilter ist für uns und vor allem für die Ingenieure eine große Auszeichnung. Ein automatisiertes Reinigen des Luftfilters war so bisher am Markt nicht erhältlich und zeigt seine Vorteile besonders in Regionen mit starker Staubentwicklung wie Nord- und Südamerika, aber auch Südeuropa“, erläutert Walter Wagner, Geschäftsführer für Forschung und Entwicklung bei AGCO/Fendt.

Prämierung für Wasserstoff-Projekt

Das war für das Unternehmen aus Marktoberdorf jedoch nicht die einzige Auszeichnung. „Mit dem DLG-Agrifuture Concept Award wurde ein Projekt aus der Vorentwicklung zum Thema Wasserstoff prämiert. Gemeinsam mit unseren Verbundpartnern CEC aus Haren, Röchling und der TU Braunschweig wird im Modellprojekt H2Agrar eine Wasserstoffinfrastruktur erforscht. Dafür entwickeln wir an einem Prototyp eines Wasserstofftraktors der im Jahr 2023 in den ersten Einsatz gehen wird. Den beteiligten Teams möchte ich zu diesen tollen Auszeichnungen für ihre jahrelange Arbeit ganz herzlich gratulieren“, erklärt Wagner abschließend