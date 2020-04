Lebenshilfe Ostallgäu baut barrierefreie Wohnungen

Eine große Baugrube inmitten von Neugablonz: Die Lebenshilfe Ostallgäu hat in Neugablonz, einem Ortsteil von Kaufbeuren, mit dem Bau von acht barrierefreien Wohnungen für Menschen mit Behinderung begonnen. Hinter der Wäscherei Wertachtal, einem Eigenbetrieb der Lebenshilfe und dadurch direkt im Zentrum von Neugablonz, entsteht ein zweistöckiges Appartement-Haus, das voraussichtlich bis Ende 2021 bezugsfertig sein soll.

Wohnungen sind den Bedürfnissen angepasst

Jede der neuen Wohnungen soll auf die speziellen Bedürfnisse der Bewohner angepasst werden. Vier davon werden rollstuhlgerecht angefertigt. Alle Wohnungen verfügen jeweils über ein barrierefreies Bad, ebenso über einen Wohnraum inklusive barrierefreiem Zugang zum Keller. Dieser beinhaltet eine Waschküche, einen Hauswirtschaftsraum und einen separaten Kellerabteil pro Einheit.

Der Gedanke hinter dem Neubauprojekt

„Ein weiterer Schritt, damit Menschen mit geistiger, seelischer oder körperlicher Behinderung ihr Leben so selbstständig wie möglich in ihrer eigenen Wohnung oder in einer ambulanten Wohngemeinschaft führen können“, erklärt Klaus Prestele, Geschäftsführer der Lebenshilfe, den Gedanken hinter dem Neubauprojekt.

Ambulant Begleitetes Wohnen bietet Hilfestellung

Betreut werden die Bewohner dann durch Mitarbeiter des Ambulant Begleiteten Wohnens (ABW). Hierbei handelt es sich um einen Dienst, der die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft fördert und je nach individuellem Bedarf Hilfestellung in allen Lebensbereichen bietet.

Förderung durch die Aktion Mensch

Gefördert wird die Baumaßnahme der neuen barrierefreien Wohnungen im Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz durch die Aktion Mensch. Mit den Einnahmen aus ihrer Sozial-Lotterie unterstützt die Aktion Mensch jeden Monat bis zu 1.000 soziale Projekte für Menschen mit Behinderung. Ebenso setzt sie sich für Kinder und Jugendliche ein. Damit ist die Aktion Mensch die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland.