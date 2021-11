Füssen sagt Adventsmarkt und weitere Veranstaltung ab

Vielerorts erreichen die Inzidenzen Höchstwerte aufgrund eines unübersichtlichen Infektionsgeschehens. Davon bleibt auch die Stadt Füssen nicht verschont. Intensivstationen und Krankenhäuser haben zunehmend mit Mangel an Kapazitäten zu kämpfen. In Bayerisch-Schwaben steht die Corona-Ampel daher seit vergangener Woche auf der Stufe Rot. Die dadurch geltenden Einschränkungen scheinen die aktuelle Entwicklung jedoch nicht aufhalten zu können. Insbesondere Veranstalter haben daher keine Planungssicherheit für ihre bereits terminierten Events. Deshalb fallen möglicherweise auch dieses Jahr die Weihnachtsmärkte aus. In Füssen ist die Absage des Adventsmarkt nun erfolgt.

Angesichts der steigenden Krankenhausbelegungen sei die Entscheidung alternativlos. Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier fällt die Verkündung schwer: „Wir bedauern die Absage des Adventsmarktes und auch der für den 30.12.2021 geplanten Füssener Rutschparty außerordentlich. Allen Einheimischen und Gästen hätten wir über diese beiden Veranstaltungen gerne Freude, Geselligkeit und eine Auszeit geboten. Zudem hätten wir gerne Händler und Gastgewerbe mit den Veranstaltungen unterstützt." Damit gibt es zum zweiten Mal in Folge keinen Weihnachtsmarktbetrieb in Füssen.

Weil noch nicht klar ist, durch welche Einschränkungen die momentane Entwicklung gestoppt werden soll, ist die Ungewissheit zu groß. Als Veranstalter lassen sich kurzfristige Änderungen kaum umsetzen. "Die organisatorischen Herausforderungen, fehlende Planbarkeit, die Verantwortung als Unternehmen der öffentlichen Hand, aber zuallererst die erneut katastrophale Pandemiesituation haben uns zu den Absagen bewogen bzw. gezwungen. Letztlich haben wir aber nur reagiert“, erklärt der Füssener Tourismusdirektor. Ein Adventsmarkt auf Vorbehalt sei deshalb keine Option gewesen.

Abschließend richtet Fredlmeier Worte an die Ungeimpften, durch die momentan das ganze Land zu kämpfen hat: „Die Entscheidung erfolgt über all diejenigen, die die Chancen nicht nutzen, die vierte Welle zu verhindern oder abzuschwächen, obwohl alle Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Impfungen und weiteren Vorsichtsmaßnahmen inzwischen vorliegen. Leidtragende sind alle."