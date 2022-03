Das Informationssicherheitsmanagement in Kaufbeuren wird zertifiziert

Anfang 2017 entschied sich die Abteilung für Informations- und Kommunikations-technologien das vom „Netzwerk Informationssicherheit im Mittelstand“ empfohlene Informationssicherheitsmanagement System in 12 Schritten (ISIS12) einzuführen. Die konzeptionelle Arbeit dieses langjährigen Projekts wurde im vergangenen Jahr abgeschlossen und offiziell zertifiziert. Dabei übergaben der Projektleiter und Beauftragte für die Informationssicherheit Stefan Mayer und der Abteilungsleiter für Informations- und Kommunikationstechnologien Jürgen Wittek das ausgestellte Zertifikat an Oberbürgermeister Stefan Bosse.

Zertifizierungsurkunde

Im Zuge dieser Entwicklung wurden viele notwendige Maßnahmen modelliert, um die Daten aller Bürger bestmöglich zu schützen. „Von Anfang an war das Ziel dieses wichtige Konzept - in dem weit über 1.000 Arbeitsstunden stecken - zertifizieren zu lassen“, so Jürgen Wittek, IT-Leiter der Stadtverwaltung. Vor wenigen Tagen erhielt nun die Stadt Kaufbeuren die offizielle Zertifizierungsurkunde mit der Note 1.

Maßnahmen gegen Datenklau

Oberbürgermeister Stefan Bosse führt dazu aus: „Wir als Stadt Kaufbeuren haben eine enorme Verantwortung, was die Datensicherheit unser Bürgerinnen und Bürger angeht. Der Gefahr durch illegalen Datenklau sind wir uns durchaus bewusst und wir treffen aktiv Maßnahmen um diese deutlich zu minimieren. Daher ist diese Zertifizierung nun der Lohn für ein jahrelanges Projekt.“

Die kommende Aufgabe wird es nun sein, die konzeptionelle Arbeit vollständig in der Praxis zu etablieren. Dazu gehört es die Vorgaben, Richtlinien und Anweisungen konsequent umzusetzen.