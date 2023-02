XCYDE aus Leipheim heiß jetzt Porter GmbH

Umfirmierung

Oliver Skrabl und Steffen Thalhofer bilden die Geschäftsleitung der Porter GmbH. Foto: Porter GmbH

Seit dem Jahreswechsel firmiert die XCYDE GmbH unter dem neuem Namen. Mit diesem Schritt will Porter die Namensgebung des Unternehmens und Kernprodukts, der gleichnamigen Immobilien-Bemusterungssoftware, vereinheitlichen. Als Unternehmensleitsatz hat sich der Betrieb „Besser bemustern“ auf die Fahne geschrieben. Denn Porter wolle die Bemusterung von Immobilien mit Innenausbau-Produkten revolutionieren.

Mit dieser Bemusterung will Porter am Markt herausstechen

Porter habe die erste Software ihrer Art entwickelt, mit der direkt beim Händler die klassisch-haptische Bemusterung von Immobilien-Projekten um ein digitales Erleben, Vergleichen und Bestellen ergänzt werde. Der Platzbedarf sei dafür denkbar gering: Ein Laptop und ein VR-Headset sollen ausreichen. Denn die digitale Bemusterung erfolge in 3D-Immobilien, an die die Produkt-Datenbanken des Händlers angebunden sind. Diese Wohnumgebungen können entweder per Desktop-Anwendung oder in der Virtual Reality begangen werden. Für die Händler von Innenausbau-Produkten bedeute der Einsatz dieser digitalen Bemusterungssoftware eine neue Möglichkeit am Point of Sale. Das Unternehmen mit Sitz in Leipheim wolle damit für mehr Planungssicherheit, Effizienz und Transparenz sorgen. Der Stand der Bemusterung sei deshalb immer und von überall aus einsehbar.

Umfirmierung gehen sieben Jahre Unternehmensgeschichte voraus

Die XCYDE GmbH wurde 2016 gegründet und beschäftigt an den Firmensitzen in München, Wuppertal und Leipheim derzeit rund 30 Mitarbeitende. Das Softwareunternehmen begleitet seine Kunden auf deren Weg der digitalen Transformation. Die XCYDE GmbH gehört zur Thalhofer Gruppe, einer der größten Holzhändler Deutschlands. Geschäftsführer der XCYDE GmbH ist Stefan Thalhofer, der mit Oliver Skrabl gemeinsam die Geschäftsleitung bildet.