Test 2 Safe verzeichnet einen der besten Auszubildenden Bayerns

Ehrung

Florian Wörle (Bildmitte) gehört zu den besten Auszubildenden Bayerns. Über seinen Erfolg freuen sich Harald Leidner, Vorstand dem Geschäftsführer der Test2Safe AG (links im Bild) sowie Oliver Stipar, IHK Regionalgeschäftsführer für Günzburg (rechts im Bild). Foto: Herr Fastl

Der 20-Jährige Florian Wörle aus Aichen hat den Beruf des Baustoffprüfers bei Firma Test 2 Safe AG erlernt und gehört nun zu den besten Auszubildenden Bayerns. Er hat seine Ausbildung zum Baustoffprüfer als Landesbester abgeschlossen. Oliver Stipar, Regionalgeschäftsführer der IHK Schwaben für Günzburg, gratulierte dem erfolgreichen Absolventen und dem Ausbildungsbetrieb bei einem Firmenbesuch. Florian Wörle hat seine Ausbildung bei Firma Test 2 Safe AG aus Ziemetshausen absolviert. Baustoffprüfer ist für Florian Wörle ein absoluter Traumberuf. „Es war schon immer mein Wunsch, einen abwechslungsreichen technischen Beruf zu erlernen“, erzählt der 20-Jährige.

Test 2 Safe Geschäftsführer zu Florians Erfolg

„Florian hat sich mit unglaublichem Engagement in die 3-jährige Ausbildung eingebracht und schon früh selbst Verantwortung übernommen“, lobt Harald Leidner, Geschäftsführer der Test 2 Safe AG. „Die Ausbildung genießt in unserem Unternehmen einen hohen Stellenwert. Wir geben unser Bestes, damit die Azubis optimal auf ihren Beruf vorbereitet werden. Wir freuen uns sehr, dass Florian seine Ausbildung mit einem hervorragenden Ergebnis abgeschlossen hat und zukünftig unser Unternehmen durch sein Fachwissen tatkräftig unterstützen wird. Das ist gerade für unser kleines Unternehmen sehr motivierend und hilft uns hoffentlich bei der Akquise zukünftiger Auszubildender.“

Die Landesbesten aus Bayerisch-Schwaben

Insgesamt wurden in diesem Jahr bayernweit 119 Landesbeste und 34 Bundesbeste in IHK-Berufen ausgezeichnet. Dabei stammen 17 der Landesbesten und vier der Bundesbesten aus Bayerisch-Schwaben. Sie haben ihre Abschlussprüfung, die bundesweit einheitlich ist, jeweils mit „sehr gut“ abgeschlossen und in ihrem Ausbildungsberuf das beste Ergebnis erreicht. Auch Florian Wörle erzielte einen achtbaren Abschluss und erhielt 92 von 100 möglichen Punkten.

Leistung als Beleg für hohe Ausbildungsqualität

Der IHK-Regionalgeschäftsführer Oliver Stipar würdigte bei seinem Besuch das Engagement um die duale Ausbildung. „Die Qualität der beruflichen Bildung in unserer Region ist hoch. Das zeigt die Leistung von Florian Wörle und der vielen anderen hervorragenden Auszubildenden ganz deutlich“, erläutert Oliver Stipar. „Das ist auch ein Verdienst unserer schwabenweit mehr als 4.500 Ausbildungsbetriebe, die junge Menschen in hervorragender Weise qualifizieren und sich damit gegen den Fachkräftemangel stemmen.“ Insgesamt gab es in diesem Jahr rund 8.600 Absolventen in Bayerisch-Schwaben.