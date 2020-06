SoCom aus dem Kreis Günzburg spendet für Frauen in Not

SoCom Informationssysteme spendet Übernachtungen in einem Frankfurter Hotel an Frauen in Not. Die Hotelzimmer, die für einen Messebesuch des Unternehmens reserviert wurden, aber auf Grund der Corona-bedingten Verschiebung der Messe von SoCom nicht genutzt werden, werden über die Frankfurter Bahnhofsmission vermittelt.

Bereitstellung der bereits bezahlten Hotelzimmer



"Die Corona-Krise hat uns alle getroffen und vor viele Herausforderungen gestellt. Wir freuen uns, dass wir mit einer dieser Herausforderungen jetzt Menschen eine Freude machen können, die auch im Alltag abseits von Corona zu kämpfen haben", erklärt Wolfgang Faist, CEO von SoCom. Nachdem die Leitmesse der Textilpflegebranche, bei der SoCom als Softwaredienstleister als Aussteller auftritt, verschoben wurde, entschloss sich die Geschäftsführung des IT-Unternehmens kurzer Hand dazu, die bereits bezahlten Hotelzimmer zur Verfügung zu stellen.

Jährliche Spende wird ausgeweitet

Die SoCom Informationssysteme GmbH unterstützt jedes Jahr eine Organisation in der Region rund um den Firmensitz in Krumbach im Landkreis Günzburg. Die Spende wird mit den Übernachtungen in diesem Jahr ausgeweitet. Damit werden sieben Frauen in Not in Frankfurt unterstützt. Mehrere Übernachtungen mit Frühstück, Privatsphäre und ein sicherer Rückzugsort – Dinge, die für viele selbstverständlich sind, werden so zumindest für ein paar Tage Menschen zugänglich, die diese Form von Alltag nicht haben. Die Zimmer werden den Frauen im Zeitraum vom 19. bis 24. Juni zur Verfügung stehen.

Bahnhofsmission Frankfurt übernimmt Organisation vor Ort



Mit der Bahnhofsmission in Frankfurt konnte SoCom zudem einen Partner gewinnen, der sich um die Organisation vor Ort kümmert. Der Verein übernimmt die Organisation vor Ort. Die SoCom Informationssysteme GmbH steht dabei jederzeit als Ansprechpartner zur Seite, denn ein vertrauensvolles Miteinander und eine gegenseitige Unterstützung seien für das gesamte Team nicht nur im Umgang mit den Kunden des Unternehmens wichtige Aspekte.

SoCom Informationssysteme GmbH

SoCom ist der Softwarespezialist für die Textilpflegebranche. Mehr als 350 Wäschereien setzen auf die Software, sowie Web- und App-Lösungen des Unternehmens in Bayern. Die Kunden von SoCom sind in den unterschiedlichsten Bereichen tätig: Von einer Fluggesellschaft in Dubai über Hotels und Freizeiteinrichtungen bis zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in ganz Europa.