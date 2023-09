Sieben Auszubildende starten beruflichen Werdegang bei Munk Group

Ausbildungsstart

Sieben junge Menschen haben am ersten September ihre Ausbildung bei der Günzburger Munk Group begonnen. So wurden die neuen Azubis im familiengeführten Unternehmen empfangen.

Der Start in den Monat September war für die Munk Group und zehn junge Menschen gleichermaßen aufregend: Denn mit ihrem Ausbildungsbeginn bei dem Familienunternehmen gehen sie den ersten Schritt in Richtung berufliche Zukunft. In den kommenden drei Jahren werden sie ihre Ausbildungen in den Lehrberufen Industriekauffrau und Metallbauer mit Fachrichtung Konstruktionstechnik oder ihren Abschluss zum Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre an der DHBW Heidenheim machen.

Rundgang mit Azubis und Eltern durch das Produktionswerk

Inhaber und Geschäftsführer Ferdinand Munk hieß die Berufseinsteiger zusammen mit Ihren Eltern willkommen und informierte bei einem Rundgang darüber, was auf den über 150.000 Quadratmetern Betriebsfläche an den beiden Standorten produziert wird und welche Philosophie der Steigtechnikhersteller vertritt. Dabei erfuhren die „frischen“ Azubis und Studierenden, dass nicht nur Leitern aller Art zum Produktsortiment gehören. Auch Rollgerüste und Sonderkonstruktionen wie Dock- und Wartungsanlagen für Flugzeuge und Züge, Transportlogistik sowie Rettungstechnik und Profiltechnik verlassen die Werke in die ganze Welt.

Betreuung auf firmeneigener Bildungseinrichtung

Im Anschluss an den Betriebsrundgang, durften die Berufseinsteiger ihre Arbeitsplätze in ihren jeweils ersten Ausbildungsstationen einnehmen und bereits in ihre künftigen Aufgaben reinschnuppern. „Bei uns werden alle früh in vollem Umfang mit ihren späteren Verantwortungsbereichen konfrontiert und in Projekte eingebunden. Dabei fördern wir gezielt, aber wir fordern auch hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Lernbereitschaft“, sagte Ferdinand Munk. Neben der Rotation durch die Geschäftsbereiche und Abteilungen des Unternehmens und dem externen Unterricht, werden die Auszubildenden und Studierenden intensiv in der firmeneigenen Bildungseinrichtung CAMPUS betreut.

So sehen die ersten Ausbildungswochen bei Munk aus

Das Ausbildungskonzept des „Bayerns Best 50“–Unternehmens, das auch mit dem Audit „Beruf und Familie“ zertifiziert wurde, bietet Projekte, Workshops und eine individuelle Betreuung. So werden laut Munk ideale Rahmenbedingungen geschaffen, in denen die jungen Menschen eine Vielzahl an Lernerfahrungen machen können. Die nächsten Wochen sind dabei abwechslungsreich: Einführungsaktionen, Projektarbeiten und ein Team-Ausflug stehen auf dem Programm.

Munk setzt auf qualifizierten Nachwuchs für Wachstum

Derzeit sind insgesamt 27 Auszubildende und Studierende bei der Munk Group beschäftigt. Mit einem qualifizierten Abschluss werden sie am Ende ihrer Lehre oder Studiums ein solides Fundament für den weiteren beruflichen Werdegang erhalten. „Wir sind stolz auf die jungen Menschen, die sich bei uns qualifizieren und engagiert und verantwortungsvoll an ihren Zielen arbeiten. Eine gute Ausbildung ist der Schlüssel zum Erfolg – für die Berufseinsteiger selbst, aber auch für uns als Wachstumsunternehmen, das auf qualifizierten Nachwuchs baut“, so Munk weiter.