Schwarz und Zimmermann GbR zieht auf Leipheimer Areal Pro um

Ursprünglich war die Versicherungsagentur Schwarz und Zimmermann GbR am Marktplatz in Leipheim ansässig. Doch jetzt entschieden sich die beiden Geschäftsführer Armin Schwarz und Michael Zimmermann zum Umzug in das neue Gewerbegebiet, in welchem vor Kurzem auch ein neues Digitales Gründerzentrum seine Arbeit aufgenommen hat.

Laut Aussage der beiden Geschäftsführer sei der neue Standort auf dem Areal Pro vor allem ein Standortbekenntnis. Von der neuen Agentur aus werden Kunden aus der Umgebung, konkreter den Landkreisen Günzburg und Dillingen betreut. Dabei sollen digitale so wie persönliche Beratungskonzepte umgesetzt werden. Zusätzlich zum Umzug feiert die Generalvertretung der Allianz aus Leipheim auch ein Jubiläum: Beide Geschäftsführer feiern mit dem Einzug auf dem Areal Pro fast auf den Tag ihr zehnjähriges Jubiläum an Agenturerfahrung. „Für uns als Versicherungsagentur mit einer großen Expertise im Firmenversicherungsbereich ist der Standort „Areal Pro“ ideal. Wir haben kurze Wege zu unseren Kunden und sind von Anfang an mit dabei wenn aus Ideen die Unternehmungen der jeweiligen Firmen vor Ort entstehen", erklärt Armin Schwarz zu dem Umzug an den neuen Standort.

Das Team der Versicherungsagentur sieht den neuen Sitz als Standortbekenntnis für die Region. Foto: Schwarz und Zimmermann GbR

In wirtschaftlicher Sicht möchte sich das Areal Pro zum einen als moderner Standort für die mittelständische Wirtschaft im Raum Günzburg positionieren und präsentieren. Im Besonderen soll deshalb auch ein neues Digitales Gründerzentrum Start-ups und damit Jungunternehmer an den Standort locken. Im Interview erklärte Christian Könitzer von den Wirtschaftsjunioren Günzburg, dass es besonders für etablierte Unternehmen ein Erfolgsfaktor sei, stetig die Augen nach neuen Technologien und Ideen offen zu halten. Deshalb sei das Gründerzentrum ein guter Impulsgeber. Als erstes Start-up zog zwischenzeitlich Taxamedia in die Räumlichkeiten ein.