Scheppach spendet an Malteser Jugendhospizdienst

Regelmäßig unterstützt die Firma Scheppach aus Ichenhausen soziale Einrichtungen der Region. Bereits zum dritten Mal geht eine Scheppach Spende nun an den Malteser Kinder- und Jugendhospizdienst Günzburg. In diesem Jahr wurde ein Scheck in Höhe von 7.000 Euro an Sylvia-Maria Braunwarth, Koordinatorin der Malteser Familienbegleitung und des Kinder- und Jugendhospizdienst, überreicht.

So arbeiten der Jugendhospizdienst

Die Malteser in Günzburg begleiten und unterstützen unheilbar erkrankte Kinder und Jugendliche sowie deren Familien. Abhängig von der Diagnose sowie den individuellen Bedürfnissen und Wünschen der Familien, soll die Betreuung zu einer möglichst hohen Lebensqualität beitragen. Die Unterstützung der Malteser umfasst die gesamte Lebens-, Sterbe- und Trauerphase und kann mehrere Jahre andauern. Eine psychosoziale Begleitung erfolgt auch für Familien, die einen Elternteil verlieren und deren hinterbliebenen Kinder einer besonderen Fürsorge bedürfen.

Spende ist „Herzensangelegenheit“

„Es ist uns eine Herzensangelegenheit die Arbeit mit unseren Spenden zu unterstützen. Das Engagement von Frau Braunwarth und ihrem Team, mit den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, verdient unseren höchsten Respekt. Wir hoffen mit unseren Spenden einen kleinen Beitrag leisten können, um verschiedene Maßnahmen für die Familien in einer schwierigen Lebensphase zu unterstützen“, begründet Scheppach-Geschäftsführer Stephan W. Müller sein Engagement.