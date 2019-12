LEW TelNet baut Glasfasernetz für Schulen aus

Für die fortschreitende Digitalisierung brauchen auch Schulen eine zuverlässige und leistungsstarke Internetversorgung – die Basis, damit digitales Lehren und Lernen im Unterricht funktioniert. Ein Programm des Freistaats Bayern zur Förderung von Glasfaseranschlüssen und WLAN für öffentliche Schulen macht die Umsetzung jetzt besser möglich. Der Regelfördersatz liegt bei 80 Prozent, der Förderhöchstbetrag pro Schule liegt beim Glasfaserausbau bei 50.000 Euro und bei 5.000 Euro für die WLAN-Erschließung. Im Zuge dieses Förderverfahrens hat LEW TelNet den Zuschlag für den Breitbandausbau an 28 Schulstandorten im Südwesten Bayerns erhalten.

28 Schulstandorte haben bereits Förderbewilligung

Die Umsetzung hat dabei bereits begonnen. Die ersten zehn Schulen werden noch in diesem Jahr mit Glasfaser ans Internet angeschlossen sein. LEW TelNet war jedoch auch bisher schon aktiv beim Breitbandausbau an Schulen. „Wir haben bereits zahlreiche Schulen mit Glasfaser erschlossen“, erklärte Christof Denk, Vertriebsleiter bei LEW TelNet, „Aufgrund des Förderprogramms ist die Nachfrage seit einem Jahr jedoch stark gestiegen. Wir haben rund 140 Anfragen von Landkreisen und Städten erhalten und diesen individuelle Angebote unterbreitet. 28 Schulstandorte in unserer Region haben bereits eine Förderbewilligung erhalten.“ 19 dieser Schulen befinden sich im Landkreis Günzburg, vier im Landkreis Aichach-Friedberg, jeweils zwei in den Landkreisen Augsburg und Unterallgäu sowie eine im Landkreis Landsberg am Lech.

Hubert Hafner: Tablets im Unterrich reichen nicht aus

„Es reicht nicht, Lehrer und Schüler mit Tablets auszustatten. Um die IT-Infrastruktur effektiv nutzen zu können, brauchen die Schulen einen leistungsfähigen Anschluss an das Datennetz“, erklärte Hubert Hafner, Landrat des Landkreises Günzburg zu dem neuen Projekt. Außerdem fügte er an: „Daher freuen wir uns, dass wir unsere Schulen im Rahmen des Förderprogramms mit schnellem Internet versorgen können.“

Die Basis des Ausbaus

Als Basis für den Glasfaserausbau an Schulen dient das rund 3.000 Kilometer lange Glasfasernetz, das LEW TelNet in der Region betreibt. Mit dieser Infrastruktur und mehr als 200 Breitbandprojekten für Kommunen, Unternehmen und Privathaushalte ist LEW TelNet der größte regionale Netzbetreiber zwischen Donauwörth und Schongau.