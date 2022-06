Krumbacher Unternehmen Lingl setzt auf seinen Nachwuchs

Zugleich absolvierten zwei duale Studenten erfolgreich die Facharbeiterprüfung und setzen ihr Studium in Kooperation mit der Technischen Hochschule Ulm fort, weshalb sie leider bei der Feier nicht dabei sein konnten.

Exzellente Leistungen bei den Prüfungen

Alle Absolventen haben hervorragende Leistungen erzielt, wofür Herr Dr. Joachim Eibel, Geschäftsführer, den ehemaligen Auszubildenden herzlich gratulierte. Sein spezieller Dank ging an die Ausbilder, die sich stark für den Nachwuchs einsetzen und sie bei ihrer beruflichen sowie persönlichen Entwicklung unterstützen. Die Firma Lingl ist stolz auf ihren Nachwuchs und investiert auch in Zukunft weiter in die Ausbildung von jungen Menschen.

Betrieb wurde für seine Ausbildung ausgezeichnet

Mit großem Stolz präsentieren die Lingl-Ausbilder Martin Schorer, Sabine Konrad und Anton Schneider den „IHK-Daumen“ mit der Auszeichnung zum Top-Ausbildungsbetrieb mit Einser-Absolventen. Bereits zum 10. Mal in Folge klebt Anton Schneider den IHK-Daumen an die Eingangstür der Lingl-Lehrwerkstatt „Wir freuen uns über diese Auszeichnung und hoffen auf viele weitere IHK-Daumen! Dies ist der Beleg dafür, dass Lingl seit vielen Jahren ein Top-Ausbildungsbetrieb in der Region ist!“ freut sich Anton Schneider.