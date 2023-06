Habacker Holding feiert Richtfest ihrer neuen Logistikimmobilie in Günzburg

Festakt

Von links: Frank Bolz, Geschäftsführer der Allgaier GmbH, Stephanie Habacker-Arndt, geschäftsführende Gesellschafterin der Habacker Holding, und Gerhard Jauernig, Oberbürgermeister von Günzburg. Foto: Habacker Holding

60 Millionen Euro und 50.000 Quadratmeter Fläche. Das ist die neue Logistikimmobilie der Habacker Holding, die jetzt in Günzburg Richtfest gefeiert hat. Der Sitz der von Habacker ist zwar in Düsseldorf. Dennoch war Stephanie Habacker-Arndt, geschäftsführende Gesellschafterin der Habacker Holding, in Bayerisch-Schwaben zu Gast. In ihrem Grußwort erklärte sie: „Es erfüllt mich mit Stolz und Dankbarkeit, bei diesem Meilenstein Richtfest feiern zu dürfen.“

Richtfest der Habacker Holding in Günzburg Previous Next Gut 120 Gäste waren zum Richtfest in Günzburg zu Gast. Für die Habacker Holding und den künftigen Mieter, die Allgaier Gruppe, stellt das Projekt einen Meilenstein dar. Fotos: Michael Arnold / B4BSCHWABEN.de

Deshalb ist das Projekt ein Meilenstein

Aber warum ein Meilenstein? Logistikimmobilien gibt es durchaus viele. Doch für Habacker ist diese hier ein ganz besonderes Projekt. Denn sie steht unter anderem stellvertretend für die Photovoltaik-Offensive, die das Unternehmen startet. In den kommenden 18 Monaten, kündogte Habacker-Arndt an, werden auf den Dächern ihrer Logistikimmobilien 150.000 Quadratmeter PV-Anlagen installiert.

So profitiert die Region von dem Projekt

Der Neubau kommt unterdessen auch bei der Lokalpolitik gut an. Auch der Oberbürgermeister der Stadt Günzburg hielt vor den rund 120 Gästen ein Grußwort. „Die spezielle Lage prägt Günzburg. Früher an einer Römerstraße, dann an der Verbindung der Postkutsche von Wien nach Paris und heute an den Autobahnen A7 und A8“, führte er aus. Diese Verkehrswege bringen Wohlstand und Impulse aus der Welt, erläuterte er weiter. Deshalb sei auch besonders die Logistik Branche in Günzburg unabdingbar und er stolz darauf, hier dieses neue Projekt wachsen zu sehen.

Beate Agemar, Leiterin der Wirtschaftsförderung des Grundstücksmangements der Stadt Günzburg, ergänzte hierzu: „Ich bin bei der Vertragsausgestaltung maßgeblich beteiligt gewesen und heute ist ein Glanztag, weil hier ein finaler Schlussstrich im positiven Sinne gezogen werden kann für ein Großprojekt, dass uns über viele Jahre beschäftigt hat. Die Lage direkt an der Autobahn ist brillant. Ich sehe es deshalb äußerst positiv, dass wir hier diese Immobilie generieren durften.“

Der Mieter kommt aus der Region

Bezogen wird die neue Halle – wenn alles nach Plan verläuft – sogar noch in diesem Jahr. Der Mieter ist dabei kein Unbekannter. Es handelt sich um die aus Neu-Ulm stammende Allgaier Logistik GmbH. Deren Geschäftsführer, Frank Bolz, kündigte an, dass mit der neuen Halle rund 250 Arbeitsplätze entstehen werden. Außerdem lobte er – nicht zuletzt wegen des PV-Konzepts – die nachhaltige Bauweise des neuen Projekts. Er führte aus: „Für Allgaier bedeutet das den Schritt in die Zukunft. Wir sehen mit diesem hervorragenden Standort und diesem hohen Standard in der Bauweise die Chance die Zukunft neu zu gestalten.“