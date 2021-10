Gütesiegel: Jugendberufshilfe aus Günzburg überzeugt erneut

Oft wissen junge Schüler bis zu ihrem Abschluss nicht welchen Karriereweg sie anschließend gehen möchten. Für diese Entscheidung braucht es Anlaufstellen, welche in beratender Funktion passende Möglichkeiten für Jugendliche aufzeigen. In Günzburg hat sich die Jugendberufshilfe ProArbeit dieses Angebot zur Aufgabe gemacht. Die Organisation ist sich ihrer Verantwortung bewusst und integriert kontinuierlich junge Menschen in die Leistungsgesellschaft.

Als Einrichtung besteht das soziale Projekt aus den Gesellschaftern Landkreis Günzburg und Katholisches Jugendwerk aus Augsburg. Weitere Hilfspartner sind dabei die Agentur für Arbeit und das Jobcenter, mit denen man Mittel der Europäischen Sozialfonds nutzt. Bereits seit 35 Jahren setzt ProArbeit Projekte zur Jugendunterstützung in der Arbeitswelt um. Der Fokus liegt auf die Förderung baldiger Nachwuchskräfte. Ihnen soll die berufliche und gesellschaftliche Orientierung sowie der Berufseinstieg ermöglicht werden.

Schon im Jahr 2016 erwies sich die Organisation als wichtige Stütze für die Integration junger Menschen. Damals wurde man als eine der besten Einrichtungen der beruflichen Jugendsozialarbeit in Bayern bewertet. Im vergangenen März konnte die Berufshilfe in einem Audit ein noch besseres Ergebnis erzielen. Damit einhergehend erhielt ProArbeit zum 4. Mal das Gütesiegel „soziale und berufliche Integration“. Insbesondere die Eingliederung in die Strukturen vor Ort, das Förderkonzept und die pädagogische Betreuung waren dafür ausschlaggebend.

Die Übergabe des Zertifikats erfolgte durch das Landratsamt Günzburg. Barbara Klamt, Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit Bayern, war des vollen Lobes für die geleistete Hilfsarbeit. Gegenüber Stephanie Sarmiento, Geschäftsführerin von ProArbeit, äußerte sie ihren Stolz über die Mitwirkenden. Der Nutzen für die Jugend im Landkreis sei demnach äußerst hoch.