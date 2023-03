Günzburger Start-up Memories2make investiert siebenstellig in Werbespots

Vermarktung

Von Links: Andreas Paulheim und Marcel Mihalca sind die Gründer von Memories2make. Foto: Memories2make

Mit einer großen TV-Kampagne will Memories2make mehr Reichweite schaffen. Auf welchen Sendern die Werbespots laufen.

Andreas Paulheim und Marcel Mihalca wurden während des Lockdowns im November 2020 zu Jungunternehmern und gründeten mit Memories2make ihr eigenes StartUp. Die zwei Günzburger wollten Paaren die Möglichkeit geben, aus dem Alltag das Beste zu machen. Bereits ein Jahr später wurden sie mit über 30.000 verkauften Exemplaren ihres Buches „Memories2make – For Couples“ belohnt. Mit einer Finanzierung in sechsstelliger Höhe will das Unternehmen nun den nächsten Schritt machen.

Was ist die Geschäftsidee von Memories2make?

„Wer rastet, der rostet.“ – diesen Satz haben die Gründer zur Unternehmensphilosophie erklärt. Unter diesem Motto entwickelten sie Fotobücher mit Challenges für Paare mit dem Ziel, den monotonen Alltag zu verlassen und die Beziehung miteinander wieder in Schwung zu bringen. Doch zunächst muss diese Challenge aufgerubbelt werden. Nach erfolgreich abgeschlossener Challenge wird mit einer Instax Sofortbildkamera ein Foto von sich geschossen und das Bild als Erinnerung neben die Challenge geklebt. Eine Erinnerung, die auf Dauer bleiben soll. Bereits kurz nach Abschluss des ersten Geschäftsjahres, suchten die Günzburger Jungunternehmer nach Investoren, um den immer steigenden Bestellzahlen Herr zu werden.

Wo wird die Werbung von Memories2make ausgestrahlt?

Die Entscheidung fiel auf die Lionswiss Group aus Neu-Ulm und einen weiteren privaten Business Angel. Insgesamt wurde ein höherer sechsstelliger Betrag in Memories2make investiert. Damit hat das Unternehmen auf den Sendern Sat1, Sixx und dem Streamingdienst Joyn eine bundesweite Fernsehkampagne mit einem gesamten Werbevolumen im siebenstelligen Bereich gestartet. Fünf Wochen lang wurden über 550 verschiedene Werbespots ausgestrahlt und ein sechsstelliges Budget in Online Marketing investiert. Ziel war dabei eine Reichweite von bis zu 70 Millionen Menschen zu erreichen. Für das zweite Geschäftsjahr 2022 wird durch die Kampagne und dem Launch neuer Produkte ein Umsatzanstieg zwischen 300 und 400 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwartet.

Memorie2make und der nächste Meilenstein der Firmengeschichte

„Die Finanzierung und die TV-Kampagne sind ein großer Schritt für unser junges Unternehmen. Am meisten freut mich, dass wir trotz der gestiegenen Produktionsmengen daran festhalten konnten, dass alle Produkte in Deutschland hergestellt und vollkommen plastikfrei versendet werden. Sowohl das Papier als auch der Versand sind CO2-neutral. Denn nur mit einem schönen Planeten kann man schöne Erinnerungen sammeln“, sagt Marcel Mihalca, Co-Founder von Memories2make.