Frank Miller GmbH bezieht neuen Firmensitz in Ursberg

Standortwechsel

Der neue Firmensitz der Frank Miller GmbH in Ursberg. Foto: Frank Miller GmbH

In einer zunehmend digitalisierten Welt werden die Themen Datensicherheit und digitale Infrastruktur immer wichtiger. Die Frank Miller GmbH begleitet Unternehmen und Behörden auf dem Weg in genau diese Zukunft: Dazu zählen über 600 Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz vom Start-Up bis zum Mittelständler, vom Freelancer bis zum Großunternehmen. Gründer und Geschäftsführer Frank Miller kann auf mehr als 13 Jahre Berufserfahrung im IT-Umfeld zurückblicken. Seinen Einstieg fand er im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Zeitgleich startete er seine Karriere in der Erwachsenenbildung. Neben Schulungen für Administratoren und Anwender baute er sein Portfolio an Dienstleistungen kontinuierlich aus, sodass Anfang 2020 die Frank Miller GmbH gegründet wurde. Diese hat nun ihren Umzug vollzogen.

Wie spart die Frank Miller GmbH Energie ein?

Fortan arbeitet das Unternehmen in seinem neuen Schulungs- und Firmengebäude in Ursberg. Bei der Planung und dem Bau des Gebäudes sollen Nachhaltigkeit und optimierter Energieverbrauch im Fokus gestanden haben. Deshalb entschied sich das Unternehmen für ein energieeffizientes Haus mit Bauweise in Hinblick auf den Kfw 40+ Standard. Weil Energie teuer und einzusparen ist, wird die Leuchtwerbung nicht länger als 22 Uhr leuchten. In den Morgenstunden wird sie in Zukunft gar nicht mehr aktiviert. Auch im Innenbereich setzen sich die Energiesparmaßnahmen fort. Dank Bewegungsmeldern im ganzen Gebäude soll kein unnötiges Licht leuchten. Die Theke im Eingangsbereich, welche mit einen Leuchtband ausgestattet ist, wird ebenfalls um 22 Uhr abgeschaltet. Zudem schalte die Frank Miller GmbH konsequent temporär benötigte Serveranlagen ab, um so weitere Energie zu sparen.

Frank Miller GmbH agiert nahezu energieautark

Mit einer Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher werde zudem noch nahezu all der Strom, den die Frank Miller GmbH benötigt, selbst produziert. Während tagsüber die Versorgung mit Sonnenenergie erfolge und soll über Nacht der Batteriespeicher aushelfen. Seit Bezug des Gebäudes habe das Unternehmen so nur einen Anteil von unter 10 Prozent des verbrauchten Stroms vom öffentlichen Netz bezogen. Nach Abdeckung des Hausverbrauchs und dem vollständigen Aufladen der Batterie kann überschüssige Solarenergie in den Hybrid-Firmenwagen geladen werden. So reduziere der Betrieb seinen Kraftstoffverbrauch.

Wie nachhaltig heizt die Frank Miller GmbH?

Um auch in den kälteren Tagen die Heizung so lange wie möglich zu entlasten, kommt die Nutzung von aufwändiger Wärmerückgewinnung zum Tragen. Dabei wird die Abwärme der Serveranlagen für die Beheizung der Räume verwendet. So stelle Frank Miller ohne externen Energieverbrauch ein Mindestmaß an Wärme im neuen Gebäude sicher. Erst wenn diese Wärme nicht ausreiche, werde über die zentrale Steuerung die Heizung zusätzlich aktiviert. Außerdem bestehe die Möglichkeit, die Heizungsanlage nur zu aktivieren, wenn Solarstrom vorhanden ist.