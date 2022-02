Ferdinand Munk, als Zukunfts-Sicherer in Westschwaben

Gibt es für die Munk Group überhaupt Corona? Das Unternehmen sticht wie ein Leuchtturm der guten Neuigkeiten aus der Region. Expansion, neue Arbeitsplätze, Auszeichnungen. Das Umsatzziel des vergangenen Geschäftsjahres wurde erreicht. Das können nicht viele Unternehmen von sich berichten. Auch Lieferengpässe gab es bei dem Unternehmen aus Günzburg und Leipheim kaum. Wie hat die Munk Group das geschafft?

Geschäftsführer Ferdinand Munk nennt zwei Gründe: Stabile und vertrauensvolle Partnerschaften mit den Lieferanten des Unternehmens und motivierte und engagierte Mitarbeiter an den beiden Standorten in Westschwaben. Gewiss kommt auch eine gute Prise Glück dazu, so aus der Krise zu gehen. Schlussendlich ist es aber der Verdienst der Entscheider im Unternehmen. Und damit Ferdinand Munks Verantwortung.

Ferdinand Munk, Sie unterscheiden sich von vielen Geschäftsführern in der Region. Viele Branchen sind schwer von der Krise getroffen. Einige Entscheider müssen beinahe machtlos dabei zusehen, wie ihre Unternehmen ihre Ziele nicht erreichen können. Aber Sie strahlen förmlich vor Optimismus und Aufbruchstimmung. Sie sichern die Zukunft von vielen Menschen in der Region. Das ist die oft beschworene Zuversicht, die Bayerisch-Schwaben jetzt unbedingt braucht.

Deshalb ist Ferdinand Munk der Gewinner des Tages.