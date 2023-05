AL-KO VT eröffnet Kundencenter in Ramsau

Erweiterung

Der CEO von AL-KO Fahrzeugtechnik, Harald Hiller. Foto: AL-KO Fahrzeugtechnik

Mittlerweile sind sie in Zentraleuropa weit verteilt – so eben jetzt auch in Österreich. Mit der Ausweitung des Kundencenternetzes der AL-KO Vehicle Technology Group will das Unternehmen seinen Kunden näherkommen und sie tatkräftiger unterstützen.

Im europäischen Kundencenternetz der AL-KO Vehicle Technology Group, kurz AL-KO VT, gibt es nun eine Erweiterung. Das Kundencenter in Ramsau in Österreich reiht sich ein in den Kreis der Kollegen in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Italien. „Das neu eröffnete Kundencenter in Ramsau im Zillertal in Österreich ist ein weiterer Schritt hin zu noch mehr Kundennähe und ergänzt hervorragend das engmaschige Servicenetz von AL-KO VT in Europa“, sagt Günther Schöllenberger, Geschäftsführer am Standort Ramsau.

Kompetenzen und Lagevorteil

„Unsere Caravaning-Kunden können ab sofort in einer wunderbaren Feriengegend ihr Fahrzeug mit hochwertigem Zubehör nachrüsten lassen. Aufgrund der optimalen geografischen Lage an der Nord-Süd-Achse bietet sich das Kundencenter Ramsau auch für einen Zwischenstopp während der Urlaubsfahrt an“, erklärt er die Entscheidung. Außerdem heißt es, dass „auch Landwirte, Gewerbetreibende und Tourismusbetriebe in der Region von unserem Know-how rund um den Nutz-Anhänger bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht profitieren. Speziell in der Gebirgsregion ist eine professionelle Wartung und Reparatur der Bremsanlage für die Sicherheit von großer Bedeutung.“

Die Vorteile des neuen Kundencenters

Vitus Gredler, Leiter des Kundencenters Ramsau, ergänzt: „Gerade bei beratungsintensiven Themen wie Auflastungen, der Auswahl des passenden Heckträgers oder der Konfiguration einer passenden Luftfederung treffen die Caravaning-Kunden hier auf echte Werkstattprofis mit viel Erfahrung. Besitzer von Wohnwägen und Wohnmobilen, leichten Nutzfahrzeugen sowie PKW-Anhängern sind im Kundencenter Ramsau gut aufgehoben. Sozusagen als Draufgabe profitieren unsere Kunden in Ramsau von der touristischen Infrastruktur des Zillertals, die einen Kurzurlaub zu jeder Jahreszeit zu einem Erlebnis macht.“

Verkauft und eingebaut werden die Produkte der Konzernmarken AL-KO, E&P und Sawiko: Dazu gehören unter anderem Anhängevorrichtungen, Fahrrad- und Motorradträger, Hubstützensysteme, Luftfederungen, Rangierhilfen und Anti-Schlinger-Kupplungen. Auflastungen sowie die bekannten Service- und Reparaturarbeiten an Chassis und Bremsanlagen werden ebenfalls durchgeführt.