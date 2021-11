„Wertinger Schlossweihnacht“ und „Weihnachten im Städtle“ abgesagt

In Wertingen hat die Inzidenz einen Wert von 684,4 erreicht. Diese Höchstwerte seit Ausbruch der Krise sind derzeit vielerorts zu beobachten. Der ausbleibende Impffortschritt belastet immer stärker Krankenhäuser und ihre Intensivstationen. Dadurch steht die Corona-Ampel in Bayerisch-Schwaben seit dieser Woche auf Stufe Rot. Die daher bereits verschärften Maßnahmen könnten aber nicht ausreichen, um die vierte Welle zu stoppen. So ist die Lage insbesondere für Veranstalter aktuell kaum abzuschätzen und sorgt für fehlende Planungssicherheit. Dies wirkt sich nun auf die lang ersehnten Weihnachtsmärkte aus. Die „Wertinger Schlossweihnacht“ und „Weihnachten im Städtle“ sind deshalb offiziell abgesagt.

Die Entscheidung sei den Organisatoren keineswegs leichtgefallen. Bereits zum zweiten Mal in Folge finden dadurch in Wertingen die beliebten Weihnachtsveranstaltungen nicht statt. Zwei Jahre ohne Ausschank, Bratwurstverkauf und Bummelei hatte bis zuletzt niemand im Sinn. Doch nachdem zunächst die „Sternen-Nacht im Städtle“ gestrichen wurde, blieb Bürgermeister Willy Lehmeier keine andere Wahl.

Gemeinsam mit Hermann Kotter und dessen Team ist man sich der derzeitigen Verantwortung bewusst. Auf der „Wertinger Schlossweihnacht“ und „Weihnachten im Städtle“ würden etliche Personen aufeinandertreffen. Es herrsche Einigkeit darüber, dass im Moment Events dieser Größenordnung fehl am Platz sind. Gegenüber den Besuchern und Krankenhäusern sei eine Durchführung schlichtweg unverantwortlich.

Weil die Lage zu eskalieren scheint, sind weitere Verordnungen seitens der Politik nicht auszuschließen. Für die Betreiber könnten diese in ihrer Kurzfristigkeit nicht mehr angewendet werden. Mit dieser Ungewissheit lassen sich die „Wertinger Schlossweihnacht“ und „Weihnachten im Städtle“ nicht organisieren.

Interessierte müssen sich also ein weiteres Mal bis zur nächsten Adventszeit gedulden. Damit häufen sich momentan die Meldungen über abgesagte Veranstaltungen unter freiem Himmel. So fällt ebenfalls der „Friedberger-Advent“ aus.