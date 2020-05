VARTA Batteriespeicher erneut Sieger bei Leserwahl von haustec

Über 3.200 Leser des Fachportals beteiligten sich an der diesjährigen Umfrage des Online-Fachmediums haustec.de. Vier Wochen lang konnten sie für Innovationen aus der Gebäudetechnik in insgesamt neun Kategorien abstimmen. Zur Auswahl standen Produkte von über 100 verschiedenen Herstellern.

VARTA überzeugt in Kategorie „Energie“

Dabei konnte der Energiespeicher VARTA pulse neo den Titel „Produkt des Jahres 2020“ in der Kategorie „Energie“ ergattern. Damit verteidigt VARTA seinen Sieg aus dem vergangenen Jahr „Die Leserwahl gehört zu den führenden Nutzererhebungen der Gebäudebranche. Wir freuen uns deshalb besonders, dass unser Energiespeicher so gut ankommt und den ersten Platz belegen konnte“, so Bengt Stahlschmidt, General Manager Energy Storage Systems bei VARTA

Nachfolgermodell gewinnt Titel

Die Leserwahl findet seit 2018 einmal jährlich statt und stellt neben Technologien aus dem Bereich Energie auch Produkte der Kategorien Bad, Betriebsausstattung, Heizung, Installation, Klima und Lüftung, Gebäudehülle, Software und Wärmepumpen vor. Die Nutzer dieser Anwendungen sind dazu aufgerufen, die Produkte zu wählen, die ihren beruflichen Alltag begleiten und ihnen am besten gefallen. „Im vergangenen Jahr konnten wir die Leser mit unserem Einsteigermodell für das Eigenheim, dem Energiespeicher VARTA pulse, überzeugen. Nun haben wir den Nachfolger VARTA pulse neo ins Rennen geschickt“, berichtet Bengt Stahlschmidt. „Er eignet sich genauso gut für eine platzsparende Energiespeicherung in Privathaushalten wie sein Vorgänger und bietet unter anderem die Zusatzfunktion, direkt mit Wechselrichtern zu kommunizieren“, nennt Stahlschmidt eine der Neuerungen.

Die Auszeichnung von haustec.de für den Energiespeicher hat VARTA in diesem Jahr postalisch erreicht. Die Preisverleihung wird wegen des aktuellen Infektionsgeschehens durch Videokonferenzen ersetzt.

