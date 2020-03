Reinigung in der Farbgasse Nördlingen schließt

Im Juli 1992 übernahm die Familie Bensalah die Reinigung in der Farbgasse in Nördlingen. Über 40 Jahre später geben Gerlinde und Mohamed Bensalah Färber- und Chem. Reiniger Meister ihr jahrzehntelang erfolgreich geführtes Geschäft auf.

Lange Geschäftstradition

Auf dem Anwesen mit der heutigen Hausnummer 25 gab es mit dem Kunst- und Schönfärber Georg Philipp Wünsch bereits im Jahre 1744 eine Färberei. 1796 übernahm diese dann der Schönfärber Christian Friedrich Krafft und 1819 schließlich Friedrich August Holl.

Fast 100 Jahre verblieb das Geschäft in der Familie Holl, dann veräußerte im Jahre 1913 der Färbereibesitzer Johannes Holl an den aus Donauwörth stammenden Färber Josef Wildfeuer. Die Firma hieß damals „Holl`sche Dampffärberei und Chemische Waschanstalt“.

Wildfeuer schloss mit Färbermeister Ewald Pauli einen Vertrag, demzufolge das Geschäft nach seinem Tod an Pauli übergehen solle. „Wildfeuer und Pauli“ ist vielen Bürgern von Nördlingen heute noch ein Begriff. Am 1. Juli 1992 übernahm Mohamed Bensalah Färber- und Chem. Reiniger Meister das Geschäft. Sie waren zuvor 1,5 Jahre in Augsburg und 10 Jahre in Peißenberg tätig, bevor sie die Textilreinigung in der Farbgasse übernahmen.