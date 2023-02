Heavydrive liefert Sauganlagen für Giga-Factory von Tesla

Kooperation

Archivbild. Das Unternehmen Heavydrive mit Hauptsitz in Tapfheim stellt dem Glasunternehmen W&W Glass LLC vier Sauganlagen für die Giga-Factory von Tesla bereit. Foto: Heavydrive

Im texanischen Austin entsteht eine neue Giga-Factory des amerikanischen Autoherstellers Tesla. Für die Montage der Fassadenelemente bestellte das Glasunternehmen W&W Glass LLC vier Sauganlagen bei Heavydrive LLC, deren Hauptsitz in Tapfheim liegt. Wofür diese genau zum Einsatz kommen.

Die 5.400 Kilo schweren Fassadenelemente mit einer Breite von 2,8 Metern und einer Höhe von 9,7 Metern wurden mit einer Sauganlage mit einer Traglast von 6.000 Kilogramm gesetzt. Für die kleineren Scheiben mit 2,8 Metern Breite und bis zu 5,1 Metern Höhe und einem Gewicht von 2.800 Kilogramm kam eine Heavydrive Anlage eines kleineren Typs zum Einsatz.

Gleichzeitiger Einbau der Glasscheiben

Um den Zeitplan des Bauprojekts einzuhalten, orderte das Fassadenunternehmen zwei Sauganlagen sowie zusätzlich jeweils eine weitere Anlage zur Miete. So konnten die Glasscheiben von mehreren Montageteams gleichzeitig gesetzt werden.

Einsatzbeginn im Jahr 2021

Das Team von Heavydrive kümmerte sich um den Transport der Anlagen sowie um die erforderlichen Zoll- und Frachtpapiere. Im Juli 2021 traten die Heavydrive-Geräte im Container per Seefracht ihre Reise nach Austin an. Die Heavydrive Mitarbeiter überwachten den Transport via Echtzeit-Tracking.