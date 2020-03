Gemeinde Buchdorf verlängert Vertrag mit schwaben netz

schwaben netz, eine 100-prozentige Unternehmenstochter von erdgas schwaben, ist weiterhin für Planung, Ausbau und Erhalt des Gasnetzes in der Gemeinde Buchdorf aus dem Donau-Ries, zuständig. Am vergangenen Mittwoch unterzeichneten Georg Vellinger, Erster Bürgermeister von Buchdorf, und Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz, den neuen Wegenutzungsvertrag offiziell im Rathaus. „Wir benötigen eine sichere, nachhaltige und bezahlbare Energieversorgung für unsere Gemeinde“, sagte Bürgermeister Vellinger bei der Vertragsunterzeichnung. „erdgas schwaben und schwaben netz haben sich dabei als zuverlässige und kompetente Partner erwiesen. Gemeinsam stellen wir die Energiezukunft für unsere Bürgerinnen und Bürger sicher. Wir alle tragen damit aktiv zur Energiewende bei.“

Gas soll grüner werden

Prokurist Sommer betonte dagegen: „Unsere Gasnetze gewährleisten die zuverlässige und sichere Versorgung von Industrie, Gewerbe und Haushalten mit Gas und Biomethan. Zukünftig dienen diese Netze als großer Speicher für das im Zuge der Energiewende immer grüner werdende Gas.“ Buchdorf und der zweite Gemeindeteil Baierfeld gehören zur Verwaltungsgemeinschaft Monheim im Landkreis Donau-Ries. Rund 1.800 Bürger leben hier. Der jetzt mit schwaben netz geschlossene Vertrag läuft bis 2040.

Über erdgas schwaben

Aktuell sind mehr als 200 Städte und Gemeinden an 6.500 Kilometer Gasleitungen angeschlossen. Sowohl öffentliche Einrichtungen als auch private Haushalte nutzen Leistungen von erdgas schwaben. 75 Prozent aller Bauherren wünschen derzeit einen Gasanschluss, heißt es in einer Mitteilung von erdgas schwaben. 2017 erwarb erdgas schwaben vier Wasserkraftwerke an Lech und Wertach. Ein weiteres Geschäftsfeld von erdgas schwaben ist Fahren mit Strom. Schon jetzt betreibt das Unternehmen mehr als 20 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge, weitere sind geplant. Die Stromtankstellen von erdgas schwaben haben je zwei Ladepunkte vom Typ 2, der sich als Standard in Europa durchgesetzt hat. An den Ladesäulen werde dann Strom aus 100 Prozent Wasserkraft geladen, erklärte ein Sprecher des Unternehmens.