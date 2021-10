Freistaat Bayern fördert Donau-Ries finanziell

Förderbescheid-Übergabe an vier regionale Initiativen. Bild: StMWi/R.Poss.

Wirtschaftsstaatssekretär Weigert hat vier neue Förderbescheide auf Grundlage der Förderrichtlinie Landesentwicklung an regionale Initiativen aus der Oberpfalz, Niederbayern und Schwaben überreicht. Was in Bayerisch-Schwaben mit dem Geld passiert.