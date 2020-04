Fendt produziert Gesichtsschutz aus dem 3D Drucker

Carsten Koch vom Kabinenwerk in Asbach-Bäumenheim übergibt 70 Fendt Face Shields an Kreisgeschäftsführer Arthur Lettenbauer und an Alexander Faith, Leiter Rettungsdienstes vom BRK Kreisverband Nordschwaben. Foto: AGCO GmbH

Masken und andere Schutzausrüstung sind während der Corona-Krise noch immer Mangelware in vielen Unternehmen, vor allem aber in medizinischen Einrichtungen. Hier will das AGCO/Fendt Kabinenwerk in Asbach-Bäumenheim nun unterstützen und produziert seit Anfang April sogenannte „Face Shields“, also Visiere, die das Gesicht vor Tröpfen schützen sollen. Wie diese hergestellt werden.