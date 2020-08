Donauwörth und Nördlingen im Bayerischen Städtetag vertreten

Bei der Vollversammlung des bayerischen Städtetags am 15. Juli ist es den Oberbürgermeistern der beiden Großen Kreisstädte Donauwörth und Nördlingen gelungen, Sitze in mehreren Ausschüssen zu bekommen. Damit repräsentieren Oberbürgermeister Jürgen Sorré und Oberbürgermeister David Wittner nicht nur ihre jeweilige Heimatstadt, sondern auch den Landkreis im kommunalen Spitzenverband Bayerns.

Ziel: Einsatz für die Stadt Donauwörth

Oberbürgermeister Sorré ist künftig im Ausschuss der kreisangehörigen Städte, im Finanzausschuss und Wirtschafts- und Verkehrsausschuss vertreten. Er wurde darüber hinaus zu einem der neun Vertreter bayerischer Kommunen im Hauptausschuss mittelbarer Mitgliedsstädte des Deutschen Städtetag auf Bundesebene gewählt. Sorré betonte: „Mein Ziel ist stets der beste Einsatz für die Stadt Donauwörth, jetzt auch in den genannten Ausschüssen kommunaler Vertreter. Und auch ein gutes partnerschaftliches Miteinander mit meinem Nördlinger Kollegen David Wittner gehört für mich dazu, das hat sich auch bei der Begegnung jetzt beim Städtetag wieder gezeigt“.

Interessenvertretung auf bundes- und landespolitischer Ebene

Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner vertritt seine Stadt ebenfalls im Ausschuss kreisangehöriger Städte sowie im Personal- und Organisationsausschuss des bayerischen Städtetags, darüber hinaus im Ausschuss für mittlere Städte beim Deutschen Städtetag. Dazu äußerte sich Wittner folgendermaßen: „Der Städtetag als kommunaler Spitzenverband ist unsere wichtigste Interessenvertretung auf bundes- und landespolitischer Ebene. Der kollegiale Austausch und die gemeinsame Zielsetzung über Stadt- und Parteigrenzen hinweg sind eine absolute Bereicherung.“

250 Stadtoberhäupter waren mit dabei

Bei der Vollversammlung des Bayerischen Städtetags in Regensburg waren rund 250 Stadtoberhäupter aus dem ganzen Freistaat vertreten. Der frisch gewählte Vorsitzende, Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr, hob in seiner Rede die Kommunale Daseinsvorsorge als Fundament gelungenen Krisenmanagements hervor und appellierte an Bund und Land, die zu erwartenden Gewerbesteuerausfälle der Kommunen wie zugesagt zu kompensieren, damit auch weiterhin vor Ort investiert werden könne.