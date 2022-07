BVMW Donau-Ries will Zusammenarbeit mit Kroatien ausbauen

Festakt

Der Festakt im Herkulessaal der Residenz zelebrierte die gepflegten Beziehungen zur Republik Kroatien. Foto: Der Mittelstand. BVMW e.V.

Das Generalkonsulat der Republik Kroatien und die Kroatische Zentrale für Tourismus präsentierten in Zusammenarbeit mit dem BR Münchner Rundfunkorchester und dem Chor des Kroatischen Rundfunks ein Festkonzert im Herkulessaal der Residenz. Auch der Kreisverband Donau-Ries will die Zusammenarbeit mit Kroatien weiterhin ausbauen. Über die Highlights des Festaktes.

In kleinem Kreis im Max-Joseph-Saal der Residenz fand zu Beginn ein Stehempfang statt. Anlass war das 30-jährige Jubiläum der diplomatischen Anerkennung der Republik Kroatien, das 30-jährige Bestehen der Kroatischen Zentrale für Tourismus und das 50-jährige Bestehen der Ständigen Regierungskommission Kroatien-Bayern, an der auch der Kreisverband Donau-Ries „Der Mittelstand. BVMW.“ mitwirkt.

Als Zeichen der europäischen Verbundenheit gaben der Chor des Kroatischen Rundfunks sowie das Münchner Rundfunkorchester ein gemeinsames Festkonzert mit Werken bedeutender Komponisten beider Länder unter der Leitung des Maestro Ivan Repusic. Die Einnahmen wurden an die Ukraine gespendet.

Das waren die Gäste des Konzertes

Im Anschluss an das Konzert hatte der Generalkonsul der Republik Kroatien in München, Vladimir Duvnjak, mit seinem Team und dem Kroatischen Tourismusverband einen anschließenden Empfang für die Gäste des Konzerts organisiert. Unter den Gästen und Rednern des Empfangs waren der Generalkonsul Vladimir Duvnjak, ebenso wie der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenković sowie Kulturministerin Nina Obuljen Koržinek und Tourismus- und Sportministerin Nikolina Brnjac. Außerdem waren die Staatssekretärin im Außenministerium der Republik Kroatien, Frau Andreja Metelko-Zgombić und die bayerische Ministerin Michaela Kaniber, mit kroatischen Wurzeln, vertreten.

Der gesangliche Flashmob als Highlight {rectanle_right2}

Kroatien und Bayern, Kroatien und Deutschland pflegen seit Langem freundschaftliche Beziehungen, die zudem auf gemeinsame Werte gegründet und beiderseits von großem Interesse sind. Dies zeigte sich in vielen Gesprächen an diesem Tag, die Freude gipfelte in einem gesanglichen Flashmob beim Stehempfang in kleinere Kreise im intimeren Max-Joseph-Saal, in den der Generalkonsul Kroatiens in München, Vladimir Duvnjak, geladen hatte – und bei dem die harmonische Beziehung zwischen den beiden Ländern zum Ausdruck kam.

Kreisverband Donau-Ries will Verbindungen mit Kroatien weiterhin ausbauen

„Kroatien und Deutschland werden in Zukunft noch mehr im wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Sinne verbunden sein, dafür habe ich schon und werde jetzt noch mehr meinen Beitrag leisten“, sagt der Leiter des Kreisverbandes Donau-Ries, Michael Heilig, vom „Der Mittelstand. BVMW“. Ich bin schon seit mehreren Jahren auf dem Westbalkan sehr aktiv. Die steigende Mitgliederzahl kroatischer Mittelstandsunternehmen beweist dies vortrefflich“.

„Heute ist Kroatien Mitglied der Vereinigten Nationen, der NATO und der Europäischen Union und an der Schwelle des Beitritts zum Schengen-Raum und in die Euro-Zone“, sagt der Ministerpräsident der Republik Kroatien Andrej Plenković, der kurz zuvor von Ministerpräsident Markus Söder den Bayerischen Verdienstorden empfangen hatte. Man entwickle die bilateralen und multilateralen Beziehungen und übernehme aktiv die Verantwortung für den Ausbau der sicheren, gerechten und gedeihlichen internationalen Ordnung. Es freue ihn besonders, dass die gesamten Einnahmen des Konzerts zu humanitären Zwecken als Hilfe, der von Krieg getroffenen Ukraine, weitergeleitet werden. Kroatien wisse, wie es ist, von der militärischen Aggression getroffen zu werden, und es werde dem befreundeten ukrainischen Volk weiter Unterstützung gewährt, betont Plenković.