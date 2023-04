Bauer AG erwirtschaftet 100,8 Millionen Euro Netto-Erlös

Bilanz

Die Bauer Hauptverwaltung in Schrobenhausen. Foto: Bauer AG

Die Bauer AG mit Hauptsitz im oberbayerischen Schrobenhausen produziert Maschinen und Produkte im Bereich Boden und Grundwasser. Jetzt konnte die Aktiengesellschaft des Unternehmens im Rahmen des am 15. März beendeten Bezugsangebots gegen Bareinlage 16.945.697 neue Aktien platzieren. Somit fließt der Bauer AG durch die Kapitalerhöhung aus der Ausgabe der neuen Aktien ein Bruttoemissionserlös von rund 101,7 Millionen Euro zu. Den aus dieser erfolgreichen Kapitalerhöhung hervorgehenden Nettoemissionserlös von 100,8 Millionen Euro möchte die Bauer AG zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten und damit zur Erhöhung der Eigenkapitalquote nutzen.

Gewinn für SD Thesaurus

Die Münchner SD Thesaurus GmbH hat sich der Aktiengesellschaft gegenüber verpflichtet, alle nicht von Aktionären der Gesellschaft bezogene neue Aktien zum Bezugspreis bis zu einem maximalen Gesamtbetrag in Höhe von 70 Millionen Euro zu erwerben. Ihr wurden bei Beendigung des Bezugsangebots 12 Millionen neue Aktien zugeteilt. Somit erwirbt sie einen Anteil am Grundkapital der Bauer AG in Höhe von 27,9 Prozent. Für die Doblinger Beteiligung GmbH, ebenfalls mit Sitz in München, sieht es anders aus: Sie erwirbt nur knapp drei Millionen neue Aktien, sodass sich ihr Anteil am Grundkapital der Bauer Aktiengesellschaft auf 24,9 Prozent reduziert. Der Anteil der Familie Bauer selbst liegt nach aktuellem Stand bei 21,8 Prozent.

Ein wichtiger Grundstein für die Zukunft

Seit vergangenem Donnerstag, dem 23. März, ist die Durchführung der Kapitalerhöhung offiziell im Handelsregister verzeichnet. Somit erhöht sich für die Bauer AG die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien auf 43.037.478 Stück. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie deren Lieferung an Investoren erfolgt voraussichtlich am kommenden Donnerstag, dem 30. März. Peter Hingott, Finanzvorstand der Bauer AG, freut sich über diesen Erfolg für das Unternehmen und dankt allen teilnehmenden Aktionären und Investoren für ihr Vertrauen. „Damit haben wir einen wichtigen Grundstein für die Zukunft gelegt und wir können unsere Bilanzrelationen somit wieder deutlich verbessern,“ sagt Hingott.