Landkreis Dillingen an der Donau nimmt an den Gundelfinger Erlebnistagen teil

Markus Müller ist Landrat von Dillingen an der Donau. Foto: P. Heinz

Am 15. September starten die Gundelfinger Erlebnistage. Wie der Landkreis Dillingen an der Donau die Messe für sich nutzen will.

Unter dem Motto „Durchstarten im Landkreis Dillingen an der Donau“ stellt sich an allen Messetagen die Wirtschaftsförderstelle des Landkreises Dillingen vor. „So wird den Messebesuchern ein umfangreiches und vielfältiges Aktionsprogramm am Landkreisstand geboten“, informiert Landrat Markus Müller. Dabei präsentiert sich der Landkreis Dillingen insbesondere mit dem Bereich „Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung“ gemeinsam mit dem Verein DLG - Kultur & Wir e.V. als attraktiver Lebens-, Wirtschafts- und Kulturraum.

Was gibt es am Stand des Dillinger Landkreises zu sehen?

Am Stand wird insbesondere über das crossmediale Kommunikationskonzept zum Fachkräftemarketing informiert. „Zudem können sich die Messebesucher über das neue Solarpotenzialkataster, welches im Zuge der Sonnenkampagne des Landkreises erstellt wurde, informieren“, betont Landrat Markus Müller. Ergänzend zu dem dazu können die Messebesucher bei einem Glücksrad Preise gewinnen. Was den Landkreis auszeichnet, wird insbesondere bei den Dillinger Kulturtagen deutlich, die in diesem Jahr vom 6. bis 22. Oktober 2023 stattfinden. So präsentiert sich während der gesamten drei Ausstellungstage am Stand des Landkreises der Verein Kultur & Wir e.V. und wird dabei über das umfassende Programm der diesjährigen Kulturtage informieren.

Landkreis Dillingen bringt die Energiewende auf die GET mit

Über die Veranstaltungsreihe „Energiewende für Jedermann“ erreicht der Landkreis mit der Sonnen- und Wärmekampagne eine Vielzahl von Interessenten. Damit habe der Landkreis nach Ansicht von Landrat Markus Müller einen Volltreffer gelandet! „Herzstück der Sonnenkampagne ist das Solarpotenzialkataster für den gesamten Landkreis Dillingen an der Donau, mit dem die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, virtuell und kostenfrei eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Gebäude zu planen, das eigene Solarvorhaben einzuschätzen und Antworten auf Fragen der Wirtschaftlichkeit und Amortisation zu erhalten“, sagt der Landrat. Die Wirtschaftsförderstelle gibt den Messebesuchern daher am Landkreisstand die Möglichkeit, das neue Solarpotenzialkataster interaktiv und virtuell auszutesten und sich mit den angebotenen Tools vertraut zu machen.

Werbung für den jährlichen Bauernmarkt in Dillingen

Der jährliche Bauernmarkt, welcher von der Agenda21 des Landkreises Dillingen an der Donau organisiert wird, findet in diesem Jahr am 7. Oktober 2023 auf dem Nordfelderhof in Dillingen statt. Am Stand des Landkreises Dillingen erhalten die Messebesucher ausführliche Informationen rund den 20. Jubiläumsbauernmarkt sowie zur umfangreichen Produktpalette, die von den Fieranten beim Markt angeboten wird.