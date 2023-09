Knapp 2 Millionen Euro: Landkreis Dillingen erhält Hilfe beim Straßenausbau

Infrastruktur

Christian Bernreiter ist Staatsminister im Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. Foto: StMB/Atelier Krammer

Der Landkreis Dillingen an der Donau investiert in die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und erhält hierfür Unterstützung vom Freistaat Bayern. Für den Ausbau der Kreisstraße DLG 6 in der Ortsdurchfahrt von Zöschingen hat Verkehrsminister Christian Bernreiter jetzt eine Förderung des Freistaats Bayern zugesagt: „Der Neubau ist dringend erforderlich, um die Verkehrsverhältnisse zu verbessern. Es freut mich, dass Fußgänger und Radfahrer bald deutlich sicherer unterwegs sind. Dabei unterstützen wir gerne und nehmen dafür 1,98 Millionen Euro in die Hand.“

Warum muss die Kreisstraße DLG 6 erneuert werden?

Die bisherige Straße hat den aktuellen Anforderungen nicht mehr entsprochen. Immer wieder kam es bei starkem Regen zu Problemen beim Abfließen des Wassers, auch ein sicheres Überqueren der Straße war nicht immer möglich. Außerdem ist der Fahrbahnbelag dem Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen. Beim Ausbau erhält die Kreisstraße nun einen durchgehenden Gehweg auf einer Seite. Außerdem werden neue Bushaltestellen und Querungshilfen angelegt, sowie im Bereich des Kindergartens eine Fußgängerampel errichtet.

Wie viel kostet der gesamte Umbau der Dillinger Kreisstraße?

Die Gesamtkosten für den Ausbau liegen bei rund 3,29 Millionen Euro. Hierbei unterstützt der Freistaat Bayern den Landkreis mit 1,98 Millionen Euro Fördermitteln nach dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (BayGVFG). Die Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Insgesamt erhalten Landkreise, Städte und Gemeinden in Bayern vom Freistaat jährlich rund 250 Millionen Euro für Projekte zur Verbesserung ihrer Straßennetze. Dazu gehören neben der Verstärkung von Fahrbahnen und Brücken beispielsweise auch der Radwegebau, der verkehrssichere Umbau von Kreuzungen oder der Bau von Busspuren.