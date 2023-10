Grünbeck-Azubis lernen FCA-Profis Framberger und Okugawa kennen

Ausbildungsstart

Die neuen Grünbeck-Auszubildenden und dualen Studenten mit den FCA-Spielern und Überraschungsgästen Raphael Framberger (Mitte) und Masaya Okugawa (5. von rechts). Foto: FC Augsburg; Yannic Bederke

19 junge Erwachsene haben bei der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH ihre Ausbildung bzw. ihr duales Studium gestartet. In der Einführungswoche wartete auf die Neulinge neben Teambuilding und gemeinsamen Ausflügen eine besondere Überaschung.

Um den dualen Studenten und Auszubildenden den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern, wurde schon vor einiger Zeit eine Einführungswoche bei Grünbeck etabliert. Im Rahmen dieser standen wie gewohnt gegenseitiges Kennenlernen, ein gemeinsames Frühstück und Mittagessen, viele Informationen zum Unternehmen Grünbeck, Rechte und Pflichten der Auszubildenden beziehungsweise dualen Studenten oder allgemeine betriebliche Abläufe im Mittelpunkt. Außerdem wurde dieses Jahr der Azubi-Ausflug in die erste Woche integriert. Dieser führte erst in die FCA-Arena nach Augsburg, wo die Jugendlichen eine Stadionführung erhielten. Anschließend ging es in Bayerns schönsten Kletterwald nach Schloss Scherneck.

Fragerunde mit FCA-Profis

Ein weiteres Highlight war das Treffen mit den FCA-Profis Raphael Framberger und Masaya Okugawa. Diese kamen extra nach Höchstädt, um die Neulinge bei Grünbeck mit dem Besuch zu überraschen. Während des zweistündigen Termins gab es eine Fragerunde, die von den Themen Ausbildung, Fußball bis zu persönlichen Fragen reichte. Außerdem durften die Azubis bei einem Teambuilding-Spiel teilnehmen und erhielten die Möglichkeit, Fotos zu machen und Autogramme zu erhalten.

Einführung in die Berufswelt

Ausbildungsleiter Daniel Eisen freut sich über die gelungene Woche: „Unsere Einführungswoche stellt für unsere Auszubildenden und dualen Studenten den Anfang einer spannenden Reise in die Berufswelt dar. Hier beginnt unser gemeinsamer Weg zum Erfolg!“ Auch im nächsten Jahr bildet das Unternehmen wieder in unterschiedlichen Bereichen, wie beispielsweise Industriemechanik, Elektrotechnik für Betriebstechnik oder Lagerlogistik aus.