Führungsakademie Schwaben-Allgäu eröffnet in Wertingen

„Zukunft kommt nicht einfach, sie wird gestaltet und bewegt“ und Digitalisierung, Innovation und Kooperation sind die Schubkräfte der weiteren Entwicklung von Unternehmen. In seinem Vortrag zur Eröffnung der „Führungs-Akademie Schwaben-Allgäu“ erklärte Dirk Frowein, warum die Zukunftsfähigkeit vieler Unternehmen zu einem Großteil davon abhängt und wie es durch Führung gelingt, Unternehmen über diese Faktoren in die nächste Entwicklungsstufe zu bringen.

Seminarzentrum im Herzen Wertingens

Dirk Frowein und Elisabeth Schmid, die Inhaber der Unternehmensberatung und Seminarmanufaktur „Die Raumgeber“ in Wertingen haben nun ganz offiziell die „IMDI Führungsakademie Schwaben-Allgäu“ eröffnet – ein Projekt, welches für kleine und mittelständische Unternehmen der Region zugeschnitten sein möchte, die Fachkräften ein erstes Basiswissen zum Thema ermöglichen möchten. Dies mit dem Ziel der Fachkräftebindung und Stärkung der Arbeitgeber-Marke. „Es geht uns um Menschen, die täglich führen, aber nicht unbedingt eine disziplinarische Führungsposition innehaben.“ Im Seminarzentrum im Herzen von Wertingen soll diese Zielgruppe künftig in regionalen Präsenzseminaren geschult werden.

Startschuss im Oktober

„Ausbildungszyklen, die Raum zum Erfahrungsaustausch lassen und auf die Bedürfnisse der KMU zugeschnitten sind, sind uns wichtig“, sagte Elisabeth Schmid, die die Akademie vorstellte. Zwölf in sich abgeschlossene Module, einmal monatlich veranstaltet, sollen in Gruppen von bis zu acht Personen jederzeit den Einstieg in die Führungsausbildung mit „Herz und Verstand“ ermöglichen. Eine erste Gruppe startet im Oktober 2020.