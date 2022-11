Dillingen: BSH, Same Deutz Fahr, Röhm und LMV werden bestreikt

Protest

Symbolbild. Bei der Röhm GmbH ruft die IG Metall zum Streik auf. Foto: B4BSCHWABEN.de

Der Tarifstreit konnte bislang nicht beigelegt werden. Deshalb ruft die IG Metall zu neuen Protesten auf. Denn nach nun mehr vier Verhandlungsrunden habe der bayerische Arbeitgeberverband vbm immer noch kein beziffertes Angebot für eine konkrete tabellenwirksame Entgelterhöhung vorgelegt, klagt die Gewerkschaft an. „Die Beschäftigten haben erkannt, dass die Arbeitgeber sie mit einer Hinhaltetaktik hinters Licht führen wollen. Entsprechend groß ist ihre Verärgerung. Mit einer am morgigen Dienstag startenden massiven zweiten Warnstreikwelle werden wir jetzt die Arbeitgeber zur Bewegung am Verhandlungstisch drängen“, erklärt Johann Horn, Bezirksleiter und Verhandlungsführer der IG Metall Bayern.

Diese Forderungen stellt die IGM an die Arbeitgeber

Auch in Dillingen werde laut der IGM ab dem 16. November 2022 der Druck auf die Arbeitgeber steigen. „Wir sprechen hier von einem einmaligem Vorgehen des Arbeitgeberverbandes, das es so in über 70 Jahren Tarifpolitik noch nicht gegeben hat“ sagt Roberto Armellini, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Augsburg. „Wir erleben bei allen Warnstreiks, dass der Ärger der Beschäftigten auf ihre Arbeitgeber nochmal spürbar gewachsen ist. Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen der Lebenshaltungskosten und Energiepreise ist das auch absolut verständlich! Die Betriebe haben trotz Krise gute Gewinne erwirtschaftet. Es ist jetzt Zeit, einen Teil dieser Gewinne an die Beschäftigten weiterzugeben. Schließlich haben Sie maßgeblich dazu beigetragen diese zu erwirtschaften. Es ist jetzt eine Frage des Anstandes und der Wertschätzung in diesen unsicheren und herausfordernden Zeiten den Beschäftigten etwas zurückzugeben“, so Armellini weiter.

Das ist in der Region Dillingen genau geplant

In Dillingen sind die Mitarbeiter mehrerer Unternehmen von der IG Metall zur Niederlegung ihrer Arbeit aufgerufen worden. Konkret geht es um BSH Hausgeräte, Same Deutz Fahr, Röhm, LMV. Für BSH und Röhm ist es dabei nicht die erste größere Protestaktion in der jüngeren Zeit. Vor gut zwei Wochen wurden die beiden Unternehmen bereits bestreikt. Bei der Aktion heute, den 16. November, startet am Werkstor von BSH ein Protestzug, der am Rathaus in Dillingen endet. Hier organisiert die IGM schließlich eine Kundgebung mit diversen Redebeiträgen.