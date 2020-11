agentur walter: So bringt Digitalisierung nachhaltig Erfolg

Es muss nicht Hamburg, Berlin oder Düsseldorf sein. Die agentur walter ist eine erfolgreiche FullService Werbeagentur mit Sitz im schwäbischen Gundelfingen an der Donau. Seit fast 25 Jahren betreut Christian Walter mit Frau Beate Walter und seinem Team aus über 20 Spezialisten mittelständische Unternehmen im süddeutschen Raum in allen Facetten des modernen Marketings.

Das Ziel: Seine Kunden professionell und ganzheitlich zu betreuen.

Die Mittel: Eine stetige Entwicklung neuer und individueller Ideen.

Modernes Marketing bedeutet: Chancen im Internet nutzen

Modernes Marketing bedeutet für die agentur walter aber nicht, etablierte Geschäftsfelder zu vernachlässigen. Es geht vielmehr darum, neben dem klassischen Marketing die enormen Chancen des Internets zu nutzen und die Produkte und Dienstleistungen der Kunden auf neuen Kanälen ins Licht zu setzen. Und dabei spricht die agentur walter die Sprache der Unternehmen und kann die „neue Welt“ verständlich machen.

Ein holistischer Ansatz – Change 2.0

Damit Digitalisierung nachhaltig umgesetzt werden kann, bietet die agentur walter ein neues Konzept für mittelständische Unternehmen, das sogar im Forbes Magazin international präsentiert wurde. Change 2.0 basiert auf drei Modulen: Das erste Modul dient der Analyse und Optimierung der internen Organisationsstruktur. Hierfür ist mit Hans Wörle ein strategischer Partner im Team, der mit über 30-jähriger Verlagserfahrung die Anforderungen des Mittelstandes aus erster Hand kennt und den digitalen Wandel im Verlagsgeschäft aktiv mitgestaltet hat. Ein Phänomen, das ihm in der Praxis immer wieder begegnete, war eine große Ambivalenz bei produzierenden Unternehmen: Während sie im Kerngeschäft brillieren, hinken sie bei den Anforderungen der digitalen Welt hinterher. Deshalb arbeitet Wörle in der agentur walter als Berater mit, um die Abläufe in den Unternehmen zu ebnen und die Prozesse der digitalen Transformation von innen heraus zu stärken.

Als zweites Modul setzt Change 2.0 auf die Entwicklung und Umsetzung eines modernen Marketing-Mix für externe Kommunikationsmaßnahmen. Hierbei offeriert die agentur walter umfassende Lösungen im Content und Online Marketing. Mehr als 20 Spezialisten bringen im Agentur Netzwerk ihr Knowhow ein: vom Strategen über Marketing Experten, vom Web Designer und Web Developer über Search Engine Optimiser bis hin zum Performance Advertiser. Gerade die jungen Teammitglieder wie Sebastian Vogg bewegen sich spielerisch in den neuen Medien und auf allen Social-Media-Kanälen. Kombiniert mit der Erfahrung der älteren Kollegen, können die Kunden der agentur walter so auf einen großen Wissensschatz zugreifen.

Strategische und persönliche Begleitung kombinieren

Jeder Prozess, auch in einer zunehmend digitalisierten Welt, ist auf das Zusammenspiel der Menschen zurückzuführen. Deswegen geht es bei Change 2.0 nicht nur um die strategische, sondern auch um die persönliche Begleitung der Unternehmen. Christian Walter ist sich sicher: „Man muss die Mitarbeiter jeder Altersstufe begeistern und ihnen Entwicklungschancen bieten, um sie fit für die Zukunft zu machen. Die Mitarbeiter sind das größte Kapital eines jeden Unternehmens.“ Deshalb sind Persönlichkeitsseminare das dritte Modul von Change 2.0, um die Menschen im Unternehmen in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln und als Führungskräfte wachsen zu lassen.

Strategien für Ihr Online Business

Gerade in diesen Zeiten gilt es, die nahezu unbegrenzten Chancen des Internets zu nutzen! Die agentur walter hat sich 2019 entschlossen, ein mehrteiliges Marketingforum zum Thema „Online Marketing“ für Selbstständige und Unternehmer in der Region aufzubauen und damit Wissen zu eröffnen. Es geht um Fragen wie: Welche Ziele kann mein Unternehmen mit Online Marketing erreichen? Wie kann man Content Marketing zielgruppenspezifisch aufsetzen? Warum ist Suchmaschinen-Marketing so wichtig? Welche Social-Media-Kanäle gibt es? Welche sind für mich sinnvoll? Im Mai und Oktober 2019 fanden bereits zwei erfolgreiche Veranstaltungen dieser Dialogreihe in Gundelfingen und Dillingen statt. In diesem Jahr kann aufgrund der Corona-Beschränkungen leider kein Marketingforum angeboten werden. Die agentur walter ist trotzdem für Sie da und bietet Ihnen eine exklusives, kostenfreies Beratungsgespräch – speziell auf Ihr Unternehmen ausgerichtet.

Infos und Anmeldung finden Sie hier.