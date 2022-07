YouTuber Gronkh investiert in Augsburger Ocha-Ocha

Kooperation

YouTuber & Twitch-Streamer Erik „Gronkh“ Range hält den Früchtetee des Getränke-Startups Ocha-Ocha in der Hand. Foto: Screenshot der Livestream-Aufnahme vom 08.07.2022 auf Gronkh.tv

Es ist eine ungewöhnliche Partnerschaft. Ein YouTuber investiert in ein Unternehmen. Doch in Augsburg ist exakt das passiert. Was dahinter steckt.

Seit 2018 verkauft das Augsburger Startup Ocha-Ocha Tee- und Kaffeegetränke. Und nun ist einer der bekanntesten YouTuber Deutschlands auf das Unternehmen aufmerksam geworden. Erik Range – auch bekannt als Gronkh – unterhält seit über zehn Jahren ein Millionenpublikum auf YouTube und Twitch. Neuerdings schlüpft er aber auch in die Rolle eines Investors. Profitieren wird davon nun Ocha-Ocha.

So kam es zu der Investition Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Um das Investment tätigen zu können, gründete er eine Holding mit einer darunter liegenden “Invest-Firma” mit dem Namen: “Range Ventures”, wie er in einem Livestream vom 1. Juli 2022 auf Twitch erzählt. “Mein größtes Problem ist die Abhängigkeit von Zucker”, nennt Range den Hauptgrund, warum er in das Startup investiert hat. Er wolle von Cola und Co. wegkommen und mehr ungesüßte Getränke konsumieren. Getränke mit Zuckerersatzstoffen seien aber auch keine Alternative, denn von Süßungsmitteln bekäme er nur Heißhungerattacken, wie er berichtet. Und Ocha-Ocha mache Erfrischungsgetränke ohne jede Süßung, wodurch diese zwei Probleme gelöst würden.

Wie Gronkh auf Ocha-Ocha aufmerksam wurde Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Aufmerksam wurde Range auf die Ocha Ocha GmbH eigenen Angaben zufolge im Zuge einer Crowdfunding Kampagne 2021, in der das Ocha-Ocha-Team Geld für die eigene Rettung in der Corona Krise gesammelt hatte. Nachdem sich das Startup erfolgreich selbst retten konnte, kam es nach und nach zu ernsten Gesprächen bezüglich eines möglichen Investments. Auf seinen zahlreichen Japanreisen kam Range auf den Geschmack der Getränke, welche Ocha-Ocha anbietet, heißt es in einer Mitteilung: Der Gründer Christopher Gogolin bemerkte 2017 bei seinem Auslandssemester in Japan, dass es dort an jeder Ecke Tee- und Kaffeegetränke ohne Süßung und ohne Zusatzstoffe zu kaufen gab. Da es laut Gogolin diese Art der puren Erfrischungsgetränke in Deutschland noch nicht gab, gründete er Ocha-Ocha. Range tritt nun für das Unternehmen nicht nur in seiner neuen Rolle als Investor in Erscheinung, sondern auch als Markenbotschafter.