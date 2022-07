WTS treibt mit neuen Partnerschaften sein Wachstum voran

Personalien

Von links: Franz Hohenlohe, Dr. Heiko Frank, Fritz Esterer und Dieter Becker. Foto: WTS

Die auch in Augsburg ansässige Steuerkanzlei stellt für das neue Geschäftsjahr einen Rekord auf. Mit insgesamt 22 neuen Partnern verstärkt sich WTS so zahlreich wie noch nie zuvor. Wer diese sind.

Neben externen Neuzugängen wurden auch zahlreiche Leistungsträger aus den eigenen Reihen in die Partnerschaft gewählt. „Wir starten in das neue Geschäftsjahr mit einem neuen Rekord: Zum 01. Juli wurden 22 weitere Partnerinnen und Partner in die Partnerschaft der WTS-Gruppe gewählt. Das ist eine neue Höchstmarke und ein starkes Signal für Wachstum“, kommentiert Fritz Esterer, Vorstandsvorsitzender von WTS.

Für den Bereich Corporate Tax & International Tax begrüßt WTS Dr. Ernst-August Baldamus als neuen Partner. Der Rechtsanwalt und Steuerberater war 17 Jahre lang bei KPMG tätig. Von diesem Unternehmen kommt ebenfalls Christian Schiessl. Der Steuerberater stieg dort 2005 im Bereich M&A Tax ein. Bei WTS wird er sich um die internationale Strukturierungsberatung und Themen wie beispielsweise Pillar Two kümmern. Für den Bereich Verrechnungspreise erhält die Steuerberatung Zugang von Dr. Achim Roeder. Er gehöre zu den bekanntesten Verrechnungspreisspezialisten aus Deutschland. Auch er war zuvor neun Jahre bei KPMG tätig.

Erweiterung des Partnerkreises bei WTS Advisory

Insgesamt sollen sich alle Geschäftsbereiche der WTS-Gruppe auf Wachstumskurs befinden. WTS Advisory ist unter anderem im Augsburger Innovationspark vertreten und freut sich daher über die Neupartnerin Nina Blume. Die Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin war vor ihrem Wechsel 18 Jahre lang bei EY tätig. Neben Blume wurden außerdem die Expertin für Risk & Compliance Management Malaika Tetsch und der M&A-Spezialist Sven-Roger von Schilling in die Partnerschaft gewählt. Beide stammen aus den eigenen Reihen.

Die Umsatzsteuerpraxis um WTS-Vorstand Jürgen Scholz erhält weiteren Partnerzuwachs durch Markus Salzmann. Er berät nationale und internationale Unternehmen bei klassischen Umsatzsteuerfragen. Zudem ist er auf die Beratung bei der Implementierung von Tax Compliance Management-Systemen für die Umsatzsteuer spezialisiert. In seiner letzten Funktion als Associate Partner bei EY war er seit 2014 für den Aufbau und die Leitung eines Umsatzsteuerteams verantwortlich.

Fritz Esterer erklärt wie es zu dem großen personellen Ausbau kam: „Durch unsere neue Dachmarkenstrategie gepaart mit unseren Alleinstellungsmerkmalen wie dem bewussten Verzicht auf Abschlussprüfung haben wir am Markt noch einmal deutlich an Attraktivität hinzugewonnen. So konnten wir uns zum Geschäftsjahreswechsel wieder mit zahlreichen renommierten Expertinnen und Experten verstärken. Gleichzeitig haben wir unser organisches Wachstum vorangetrieben und Nachwuchskräfte aus unseren drei Geschäftsbereichen Tax, Digital und Advisory in die Partnerschaft befördert. In den vergangenen Jahren haben wir sehr viel Energie in unsere Karriereprogramme investiert. Das zahlt sich nun aus.“