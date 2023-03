WTS stellt neue Partnerin für ihre Lohnsteuerpraxis vor

Personalie

Christiane Noatsch ist neu im Team von WTS. Foto: WTS

WTS begrüßt mit Christiane Noatsch eine neue Partnerin am Standort Berlin. Christiane Noatsch kommt von Deloitte, wo sie seit 2008 in verschiedenen Führungspositionen in der Serviceline Global Emlpoyer Services tätig war. Zuletzt verantwortete sie dort als Head of Employment Tax Consulting ein zuletzt 12-köpfiges Team. Davor war sie acht Jahre lang bei Ernst & Young und der ehemaligen WP-Gesellschaft Arthur Andersen im Bereich Global Mobility Tax tätig. Ihre Karriere startete sie bei der Finanzverwaltung Berlin.

Auf diese Schwerpunkte konzentriert sich Christiane Noatsch bei WTS

Die Schwerpunkte von Christiane Noatsch liegen in der lohnsteuerlichen Beratung multinationaler Konzerne und internationaler Mittelständler. Hierbei ist sie auch auf grenzüberschreitende Fragestellungen spezialisiert. Zudem liegt ihr Fokus auf Automatisationsprojekten, der Digitalisierung von lohnsteuerlichen Prozessen – etwa im Rahmen von Sachzuwendungen oder Veranstaltungen – sowie der Implementierung lohnsteuerlicher Kontrollsysteme (Steuer IKS) und Risikoanalysen.

„Mit Christiane Noatsch stärken wir nicht nur unsere lokale Präsenz in der Region Nord/Ost, sondern begegnen auch dem stetig steigenden Bedarf unserer Mandanten nach lohnsteuerlicher Prozess- und Digitalisierungsberatung. Zusammen mit WTS-Partner Susanne Weber, die über ein hervorragendes Renommee für lohnsteuerliche Beratung in der Konzernlandschaft verfügt, stellen wir nun eine der quantitativ und qualitativ stärksten Lohnsteuereinheiten am Markt bereit. Damit haben wir eine exzellente Vorrausetzungen geschaffen, um unser Wachstum mit dem nötigen Know-how und größeren Ressourcen weiter zu beschleunigen“, erklärt Dr. Philipp Besson, Leiter HR Taxes bei WTS.

WTS bleibt auf Wachstumskurs

Die Service Line HR Taxes von WTS besteht derzeit aus 120 Kollegen, geführt von die von einem Team von vier Partnern und acht Direktoren. In den vergangenen zwei Jahren hat das Wachstum der Service Line noch einmal deutlich an Fahrt aufgenommen. So wurde im Frühjahr 2022 das Kompetenzfeld Sozialversicherungsrecht durch ein Team von KPMG erweitert. Im Herbst 2021 wurde WTS HR Taxes zudem mit einem vierköpfigen US-Tax-Team in den Beratungsfeldern Global Expatriate Services (GES), vermögende Privatkunden und Financial Services erfolgreich ausgebaut.