WTS erweitert ihr Experten-Team

Personalie

Christoph Gach ist neu im Team der WTS. Foto: WTS

WTS, eines der führenden Beratungshäuser für Steuerberatung sowie Financial & Deal Advisory, treibt den Ausbau ihrer Umsatzsteuerpraxis mit Christoph Gach weiter voran. Der Jurist wird vom Hamburger Büro aus Unternehmen insbesondere bei ihren internationalen Projekttätigkeiten aus umsatzsteuerlicher Perspektive begleiten. Christoph Gach blickt auf mehr als elf Jahre Berufserfahrung in internationalen Beratungsgesellschaften und Industrieunternehmen zurück. Vor seinem Wechsel zu WTS war er beim Windkraftanlagenhersteller Vestas für die umsatzsteuerliche Strukturierung des PreOwned-Geschäfts verantwortlich. Davor betreute er bei Deloitte und EY multinationale Konzerne in umsatzsteuerlichen Fragen. Internationale Expertise bringt er insbesondere für die Region Mittlerer Osten mit. Für EY war Christoph Gach unter anderem in Dubai tätig.

Das sind Christoph Gachs neue Aufgaben bei WTS

Bei WTS unterstützt Christoph Gach Mandanten bei Anbahnung und Abwicklung ihrer Auslandsprojekte im Hinblick auf die Umsatzsteuer. Hierbei wird er eng mit dem Team „International Tax & Permanent Establishments (ITP)“ zusammenarbeiten. Zudem wird er Unternehmen bei der Durchführung von VAT Health Checks, VAT Due Dilligences im Rahmen von M&A Deals sowie der klassischen VAT Compliance beraten.

So begrüßt WTS ihr neues Team-Mitglied

„Ich begrüße Christoph Gach ganz herzlich bei WTS. Er ist ein Umsatzsteuer-Allrounder mit Beratungs- und Inhouse-Erfahrung auf nationaler und internationaler Ebene. Damit bringt er die idealen Vorrausetzungen für unser ITP-Geschäft mit, das auch aus umsatzsteuerlicher Sicht in Zukunft deutlich ausgebaut werden wird“, kommentiert Nils Bleckmann, Leiter der VAT Service Line bei WTS.