Warum zögern mittelständische Unternehmen bei Klimaschutzinvestitionen?

Nachhaltigkeit

Symbolbild. Viele Unternehmen sind nicht so grün, wie sie sein könnten. Foto: stock.adobe.com/Victoria Maryenko

Die Zeichen der Zeit sind eindeutig. Im Bereich Klimaschutz tut sich in unserer Gesellschaft einiges und das nicht nur im privaten Bereich. Auch der deutsche Mittelstand zeigt Investitionsbereitschaft und den Willen, auch die geschäftlichen Prozesse mit einer nachhaltigen und umweltbewussten Linie vereinen zu wollen. Doch ganz so simpel umzusetzen ist das scheinbar nicht.

Eine kürzlich erschienene Analyse der KfW Bankengruppe hat erörtert, dass mehr als die Hälfte der deutschen KMU in den kommenden drei bis fünf Jahren fest mit Klimaschutz­investitionen plant oder darüber diskutiert. Gemessen am immensen Investitionsbedarf, der zur Erreichung des Klimaneutralitätszieles bis 2045 notwendig ist, besteht jedoch noch Steigerungsnotwendigkeit. Jedoch sind die klein- und mittelständischen Unternehmen bei der Planung und Umsetzung mit einer Vielzahl an Hemmnissen konfrontiert. Dies betrifft vor allem die Bereiche Wirtschaftlichkeit und Finanzierung.

Die KfW-Analyse basiert auf einer Sonderbefragung im Rahmen des KfW-Mittelstandspanels. Zur Grundgesamtheit gehören alle privaten Unternehmen sämtlicher Wirtschaftszweige, deren Umsatz die Grenze von 500 Millionen Euro pro Jahr nicht übersteigt. Das Mittelstandspanel ist eine repräsentative Erhebung im deutschen Mittelstand und wichtige Datenquelle für mittelstandsrelevante Fragestellungen und Politikberatung.

Eindeutiger Trend zeichnet sich ab

Zahlen aus der KfW-Analyse belegen einen eindeutigen Trend: Jeweils mehr als ein Drittel der an der Umfrage teilnehmenden kleinen und mittleren Unternehmen erachtet lange Amortisationszeiten (35 Prozent) und steigende Finanzierungskosten (34 Prozent) als sehr relevante Hemmnisse. Aber auch die Unsicherheit über die Wirtschaftlichkeit der Investition mit 29 Prozent und die fehlenden finanziellen Ressourcen mit 25 Prozent werden häufig als sehr relevante Argumente für die Entscheidungsfindung eingestuft.

Auf der anderen Seite sind selbstverständlich auch die Finanzierungsaspekte abzuwägen. Sowohl bei der Frage „Will und kann ich überhaupt investieren?“ als auch in der konkreten Ausgestaltung der Investitionsprojekte. Fast ein Drittel der Befragten hadert bei den Rahmenbedingungen über häufig lange Planungs- und Genehmigungsverfahren (32 Prozent) sowie knapp ein Viertel über fehlende personelle Ressourcen (23 Prozent). Diese beiden Aspekte haben sich als sehr relevante Investitionshemmnisse herauskristallisiert.

Breiter Mix an Instrumenten

Um die Hemmnisse der klein- und mittelständischen Unternehmen anzugehen, muss ein breiter Mix an Instrumenten geschaffen werden. Gemeint ist damit, dass einerseits geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, damit sich die Unternehmen überhaupt erst auf den angestrebten Klimaneutralitätspfad begeben können. Auf der anderen Seite muss ein Ansatz her, damit die etlichen finanziellen Hürden leichter genommen werden können.

Konkret bedeutet das, dass mithilfe verlässlicher gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben, insbesondere mit Bezug auf die CO₂-Preisentwicklung, die entsprechenden ökonomischen Anreize gegeben sind, damit die Kosten von fossilen Technologien die Kosten der Klimaschädigung reflektieren und klimafreundliche Technologien entsprechend wirtschaftlicher werden. Darüber hinaus erscheint es, so findet die KfW-Analyse, auch volkswirtschaftlich sinnvoll, zumindest in der Anlaufphase neuartiger Klimaschutztechnologien, eine finanzielle Unterstützung bereitzustellen, um Investitionshemmnisse abzumildern. Dies gilt primär im momentanen Umfeld steigender Zinsen und Kredithürden. Last but not least müssen auch interne und externe Rahmenbedingungen erfüllt sein. Sind diese Voraussetzungen gegeben, kann das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 auch im Unternehmenssektor erreicht werden.