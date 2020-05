VR-Bank H&G: Unternehmer wünschen sich höhere Direkthilfen

Wie Banken in der Corona-Krise helfen

Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen in Existenznot gebracht. Wir haben bei Banken in der Region nachgefragt, wie sie ihre Kunden in dieser Zeit unterstützen. Jürgen Reinthaler, Vorstand der VR-Bank Handels- und Gewerbebank eG, erklärt, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, um Kredite zu günstigen Konditionen zu erhalten.